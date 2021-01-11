УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Шмыгаль объяснил, почему локдаун в Украине ввели вовремя

11 января 2021, 17:41
Прослушать новость
Остановить

Премьер-министр убежден, что жесткие антикоронавирусные меры в стране были введены своевременно.

Шмыгаль
Денис Шмыгаль / УНИАН

У отечественных коммерсантов нет повода протестовать против коронавирусного локдауна ‒ поскольку Кабмин дал им достаточно времени для того, чтобы заработать. Об этом заявил украинский премьер Денис Шмыгаль в понедельник, 11 января 2021 года во время совещания по поводу эпидемиологической ситуации в Украине.

Как сообщают в пресс-службе Офиса президента Владимира Зеленского, премьер утверждал ‒ внедрение строгих норм карантина является правильным решением, поскольку после новогодних и рождественских праздников обязательно происходит рост заражений коронавирусом.

"Нынешний карантин разрабатывался на основе карантина выходного дня, который мы проходили в декабре и который дал серьезное снижение заражений. Мы позволили всем работать в течение праздников, все предприниматели имели возможность заработать", — заявил Шмыгаль.

Читайте такжеК катастрофе всё готово: в 2021 году Украину ждут банкротства, безработица и бунты

Локдаун в Украине:

  • Кабинет министров принял решение о введении карантинных ограничений в Украине с 8 по 24 января.
  • Карантин будет длиться с 00:00 8 января до 00:00 25 января.
  • Предусмотрено ограничение деятельности: учреждений культуры (проведение концертов, спектаклей, выставок, кинотеатров);
  • развлекательных заведений и любых развлекательных мероприятий (дискотек, ночных клубов, в том числе аренда помещений под любые корпоративы);
  • учебных заведений (школы и университеты), кроме детсадов; всех средств размещения, кроме гостиниц и учреждений реабилитации.
  • Также запрещена работа спортзалов, фитнес-центров, бассейнов (кроме занятий на улице и профессиональных команд), однако разрешены профессиональные спортивные мероприятия без зрителей.
  • Заведения питания будут работать только на вынос или с доставкой, а салоны красоты - только по предварительной записи, не дожидаясь внутри.
  • Государственные и коммунальные учреждения переводятся на дистанционную работу и учебу.
Денис Шмыгаль коронавирус в Украине COVID-19
Сейчас вы просматриваете новость «Шмыгаль объяснил, почему локдаун в Украине ввели вовремя». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Появилась неожиданная версия причины взрыва на газопроводе, качающем газ в ЕвропуПоявилась неожиданная версия причины взрыва на газопроводе, качающем газ в Европу Взрыв газопровода на Полтавщине: экс-нардепу выдвинуто громкое обвинениеВзрыв газопровода на Полтавщине: экс-нардепу выдвинуто громкое обвинение Зеленский распек медреформу Супрун и анонсировал важные измененияЗеленский распек медреформу Супрун и анонсировал важные изменения У Зеленского анонсировали снижение тарифов на газУ Зеленского анонсировали снижение тарифов на газ Дворец на полмиллиарда: экс-нардеп продает шикарное имение под КиевомДворец на полмиллиарда: экс-нардеп продает шикарное имение под Киевом
Следующий материал

Последние новости

17:56
Гороскоп на 12 января для всех: обманчивая выгода, жесткие баталии и потеря всего
17:41
Шмыгаль объяснил, почему локдаун в Украине ввели вовремя Видео
17:35
США ударили санкциями по Украине: кого и за что наказал Вашингтон Видео
17:27
Как приготовить кутью на Щедрый вечер 2021: названы лучшие рецепты кутьи Видео
17:18
Новолуние 13 января 2021 года: названо точно время и лучшие занятия Видео
Реклама
17:13
Мелания Трамп резко высказалась о штурме Капитолия Видео
17:06
Импичмент за разжигание мятежа: в Конгрессе США показали "черную метку" для Трампа Фото Видео
17:01
Создатели Valorant представили кинематографический ролик игры к скорому запуску 2-го сезона Видео
17:00
В Подмосковье самосвал протаранил колонну военных, есть жертвы Видео
16:57
"Писюнчик крошечный": в Сети жестко высмеяли дикую статую Путина
16:55
Жадан, Забужко и Нестайко - назвали номинантов в рейтинге Книжка року 2020 в Украине
16:42
Кого назначат виновным за тарифный удар по украинцам мнение
16:40
Лютые морозы и снегопады: синоптик дал прогноз на февраль Видео
16:40
Фантастические юбки и платья в стиле пэчворк врываются в моду на весну-лето Фото Видео
16:37
Наиболее вероятный источник COVID-19: в ВОЗ сделали громкое заявление Видео
16:23
Протест разрастается: на Одесчине вспыхнули митинги против повышения тарифов Видео
16:07
Ведущая Нового канала рассказала, как жила в детском приюте и монастыре
16:00
Ляшко рассказал, будут ли внедрять COVID-паспорта в Украине Видео
15:53
Вышел полноценный трейлер 1 сезона сериала Кларисса Видео
15:48
Стали известны новые подробности улучшенной версии GTA V для PS5 и Xbox Series X Видео
Реклама
15:46
Камале Харрис выбелили лицо на обложке журнала: американцы надулись Видео
15:42
У Зеленского анонсировали снижение тарифов на газ Видео
15:29
"Аукнется повышение тарифов": в Слуге народа рассказали об антикризисном плане Видео
15:28
Блокировка Трампа в соцсетях: реакция Меркель и Евросоюза
15:25
У коронавируса обнаружили слабое место – как это поможет людям Видео
15:10
Вакцина от COVID-19, которую пообещали Украине, показала эффективность в 65% Видео
14:58
Организаторы раскрыли тревожные подробности Евровидения 2021
14:52
Что делать, чтобы уменьшить жир на спине Видео
14:49
Sony отправила "на пенсию" один из самых известных эксклюзивов консолей Playstation Видео
14:24
Пашинян и Алиев на глазах у Путина отказались пожимать друг другу руки Видео
14:23
Релакс с Архимедом: появились подробности роскошного отпуска Порошенко на Галапагосах
14:19
Эксперт объяснил, почему в 2021-м экономике Украины грозит катастрофа Видео
14:10
"Укрзалізниця" будет продавать билеты на поезда через чат-боты в Viber и Telegram
14:09
В сотрудничестве Украины и МВФ произошел важный сдвиг Видео
13:54
Кулеба потроллил президента Чехии, сравнившего захват Капитолия с Майданом Видео
13:47
Байден решил отдать ЦРУ в руки бывшему послу в России Видео
13:45
Плюc Россия и Беларусь: красная зона пополнилась десятком стран Фото
13:31
Сколько сжигается калорий, если проходить 10 тысяч шагов Видео
13:24
Телеведущая Нового канала разделась в атмосферной фотосессии
13:20
Что известно о новой игре Naughty Dog, разработчика популярных серий игр Uncharted и The Last of Us
Реклама
13:17
К катастрофе всё готово: в 2021 году Украину ждут банкротства, безработица и бунты
12:58
Новые "коммунальные бунты": где в Украине люди вышли на протест Видео
12:45
"Служанка Путина": в Госдуме отреагировали на "наезды" на Трампа Видео
12:29
Дуров назвал уязвимое место Apple и посоветовал перейти на Android Видео
12:28
Холостячка заболела коронавирусом после празднования дня рождения
12:18
"Пик похолодания": Украину заморозит до -20 градусов - синоптик Видео
11:58
Степанов пристыдил украинцев, которые не закупили носки перед карантином Видео
11:49
Голая жена Монатика показала шикарные формы на нежном фото
11:41
Прививка от COVID-19 за деньги: в Минздраве назвали сроки платной вакцинации Видео
11:36
Что вызывает рак простаты: факторы риска Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять