Шмыгаль объяснил, почему локдаун в Украине ввели вовремя

Премьер-министр убежден, что жесткие антикоронавирусные меры в стране были введены своевременно.
У отечественных коммерсантов нет повода протестовать против коронавирусного локдауна ‒ поскольку Кабмин дал им достаточно времени для того, чтобы заработать. Об этом заявил украинский премьер Денис Шмыгаль в понедельник, 11 января 2021 года во время совещания по поводу эпидемиологической ситуации в Украине.
Как сообщают в пресс-службе Офиса президента Владимира Зеленского, премьер утверждал ‒ внедрение строгих норм карантина является правильным решением, поскольку после новогодних и рождественских праздников обязательно происходит рост заражений коронавирусом.
"Нынешний карантин разрабатывался на основе карантина выходного дня, который мы проходили в декабре и который дал серьезное снижение заражений. Мы позволили всем работать в течение праздников, все предприниматели имели возможность заработать", — заявил Шмыгаль.
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Локдаун в Украине:
- Кабинет министров принял решение о введении карантинных ограничений в Украине с 8 по 24 января.
- Карантин будет длиться с 00:00 8 января до 00:00 25 января.
- Предусмотрено ограничение деятельности: учреждений культуры (проведение концертов, спектаклей, выставок, кинотеатров);
- развлекательных заведений и любых развлекательных мероприятий (дискотек, ночных клубов, в том числе аренда помещений под любые корпоративы);
- учебных заведений (школы и университеты), кроме детсадов; всех средств размещения, кроме гостиниц и учреждений реабилитации.
- Также запрещена работа спортзалов, фитнес-центров, бассейнов (кроме занятий на улице и профессиональных команд), однако разрешены профессиональные спортивные мероприятия без зрителей.
- Заведения питания будут работать только на вынос или с доставкой, а салоны красоты - только по предварительной записи, не дожидаясь внутри.
- Государственные и коммунальные учреждения переводятся на дистанционную работу и учебу.