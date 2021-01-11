Шмыгаль объяснил, почему локдаун в Украине ввели вовремя

Денис Шмыгаль / УНИАН

У отечественных коммерсантов нет повода протестовать против коронавирусного локдауна ‒ поскольку Кабмин дал им достаточно времени для того, чтобы заработать. Об этом заявил украинский премьер Денис Шмыгаль в понедельник, 11 января 2021 года во время совещания по поводу эпидемиологической ситуации в Украине.

Как сообщают в пресс-службе Офиса президента Владимира Зеленского, премьер утверждал ‒ внедрение строгих норм карантина является правильным решением, поскольку после новогодних и рождественских праздников обязательно происходит рост заражений коронавирусом.

"Нынешний карантин разрабатывался на основе карантина выходного дня, который мы проходили в декабре и который дал серьезное снижение заражений. Мы позволили всем работать в течение праздников, все предприниматели имели возможность заработать", — заявил Шмыгаль.

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Локдаун в Украине: