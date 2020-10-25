Всенародный опрос от Зеленского: в полиции рассказали о первых жалобах

Жалобы поступили от избирателей в Волынской области, а также Киеве.
В правоохранительные органы начали поступать жалобы от граждан, которые касаются проведения всенародного опроса от президента Владимира Зеленского.
Как заявил в воскресенье, 25 октября, глава Национальной полиции Игорь Клименко, "уже есть несколько сообщений и заявлений от граждан о проведении подобных опросов", передает "УНН".
"Более того, в городе Киеве на Подоле перевернули одну из урн вместе с листочками для опроса. Национальная полиция действует в соответствии с законом и поэтому любые попытки, хулиганские попытки или попытки как-то по влиять на оперативную ситуацию, как и любые попытки угроз нашим гражданам полиция будет пресекать", - сказал он.
Клименко уточнил, что жалобы поступили от избирателей в Волынской области, а также Киеве.
Также стало известно, в Черкассах члены участковой избирательной комиссии №711040 самостоятельно проводили всеукраинский опрос президента Владимира Зеленского. При этом бланки опроса раздавались непосредственно на избирательном участке.
По словам члена УИК, которая раздавала бланки опроса, ее об это попросили волонтеры.
"Избирательный участок № 711040. Член УИК лично непосредственно на участке раздавала бланки опроса от президента", - сообщили в Комитете избирателей Украины.
Опрос от Зеленского – о чем сообщалось ранее:
- 16 октября президент Украины Владимир Зеленский объявил оставшиеся три вопроса, которые должны прозвучать в день местных выборов 25 октября 2020 - они касаются количества депутатов, легализации марихуаны в Украине и Будапештского меморандума.
- Ранее президент уже поинтересовался у граждан, как они относятся к созданию на Донбассе свободной экономической зоны.
- А первый вопрос был: Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?
- 13 октября в свежем видеообращении президент Владимир Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса, на котором украинцам предложат ответить на 5 вопросов.