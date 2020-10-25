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Всенародный опрос от Зеленского: в полиции рассказали о первых жалобах

25 октября 2020, 12:33

Жалобы поступили от избирателей в Волынской области, а также Киеве.

Игорь Клименко
Игорь Клименко рассказал о жалобах по поводу опроса от Зеленского / Фото: npu.gov.ua

В правоохранительные органы начали поступать жалобы от граждан, которые касаются проведения всенародного опроса от президента Владимира Зеленского.

Как заявил в воскресенье, 25 октября, глава Национальной полиции Игорь Клименко, "уже есть несколько сообщений и заявлений от граждан о проведении подобных опросов", передает "УНН".

"Более того, в городе Киеве на Подоле перевернули одну из урн вместе с листочками для опроса. Национальная полиция действует в соответствии с законом и поэтому любые попытки, хулиганские попытки или попытки как-то по влиять на оперативную ситуацию, как и любые попытки угроз нашим гражданам полиция будет пресекать", - сказал он.

Клименко уточнил, что жалобы поступили от избирателей в Волынской области, а также Киеве.

Также стало известно, в Черкассах члены участковой избирательной комиссии №711040 самостоятельно проводили всеукраинский опрос президента Владимира Зеленского. При этом бланки опроса раздавались непосредственно на избирательном участке.

По словам члена УИК, которая раздавала бланки опроса, ее об это попросили волонтеры.

"Избирательный участок № 711040. Член УИК лично непосредственно на участке раздавала бланки опроса от президента", - сообщили в Комитете избирателей Украины.

Опрос от Зеленского – о чем сообщалось ранее:

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