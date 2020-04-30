Первым действием правительства в связи с пандемией коронавируса было временное закрытие школ. Многие беспокоились об окончании года и экзаменах, но вскоре нашелся выход – трансляция школьных уроков по телевидению в прямом эфире. Рассказываем, как с помощью Ланет.TV получать знания и смотреть ТВ онлайн выгодно.

Онлайн-школа начала работу в начале апреля, и сейчас 40 лучших столичных педагогов учат всю страну. Каждый день проводятся уроки по базовой школьной программе, разработанной учителями совместно с МОН Украины. Онлайн-занятия официально внесены в сетку вещания украинских каналов, ТВ программа которых предусматривает трансляцию уроков по таким дисциплинам: английский язык, украинский язык, украинская литература, зарубежная литература, история Украины, математика, биология, алгебра, геометрия, география, физика, химия.

Известные украинские ТВ каналы с удовольствием присоединились к просветительской миссии, разделив между собой нагрузку. Независимо от места проживания, ресурсов и возможности поддерживать связь со своими учителями, дети имеют доступ к знаниям. На сайтах каналов можно ознакомиться с программой ТВ и порядком уроков онлайн. Для того, чтобы привлечь детей к дистанционному обучению, на съемки пригласили знаменитостей: музыкантов, актеров, ведущих, спортсменов.

Вы можете смотреть телевизор онлайн – это просто, удобно, экономно. Сервис качественного интернет телевидения Ланет.TV позволяет смотреть ТВ каналы онлайн в высоком качестве и удобном формате, практически с любого гаджета на базе Android с доступом к сети. Смотреть каналы онлайн можно по телевизору, на ПК или ноутбуке, на планшете и даже на смартфоне. Поэтому ТВ онлайн – это прекрасная альтернатива обычному ТВ.

Одним из преимуществ телевидения онлайн является интерактивность просмотра: есть удобная телепрограмма, воспроизведение можно ставить на паузу, доступна также перемотка видео назад. На период карантина также реализован особый функционал – пауза длиной до 2 часов во всех платных пакетах онлайн ТВ. А также Ланет.TV предлагает всем новым абонентам промокод tvpause, активировав который, вы получите 50 грн на основной и 50 грн – на бонусный счет. Суммы этих средств хватит, чтобы заказать на 5 недель пакет /CORE, в котором есть все каналы, что транслируют уроки для 5-11 классов. Воспользуйтесь им до 01.07.2020, чтобы сэкономить на просмотре ТВ онлайн.

Как смотреть ТВ через Интернет? Нужен любой гаджет с доступом ко Всемирной сети. Как подключить Ланет.TV?

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оформить подписку на пакет каналов, который вам подходит.

Смотрите ТВ каналы, на которых транслируются онлайн-занятия, а именно: ZOOM, ПлюсПлюс, 112 Украина, 5 канал, Рада, Индиго, UA: Первый, УНИАН, UA: Культура, М1 – с Ланет.TV