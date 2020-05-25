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На онлайн-уроке школьникам рассказывали о Пасхе на фоне ЛГБТ-флага

25 мая 2020, 15:16

Для школьников-пятиклассников о Пасхе и пасхальных традициях рассказала педагог из диаспоры Оленка Марченко - причем на фоне радужного ЛГБТ-флага.

ЛГБТ, Пасха
На онлайн-уроке школьникам рассказывали о Пасхе на фоне ЛГБТ-флага/ скриншот из видео

В рамках проекта Всеукраинская школа онлайн (который был запущен в стране по причине пандемии китайского коронавируса) для учеников 5 класса о традициях празднования Пасхи за границей рассказывала женщина из украинской диаспоры ‒ причем на фоне радужного флага, который считается символом ЛГБТ-сообщества.

Видеозапись урока была опубликована на портале YouTube. Учительница представила детям спикера ‒ "мой хороший друг, чудесная женщина и фантастический учитель Оленка Марченко".

"Она расскажет об украинских традициях за границей. Она расскажет о своих семейных традициях и о том, как они празднуют Пасху", ‒ сообщила учительница.

Марченко рассказала, что сама родилась в Англии, а вот родители ‒ родом из Украины. Кроме того, ей приходилось жить и в Германии, где она была активней участницей украинского сообщества. И там Пасха была очень особенным праздником, на который было принято посещать церковь.

"Как вы поняли, я очень люблю цвета, поэтому у меня была разноцветная и очень яркая пасхальная корзина с писанками", ‒ сообщила женщина.

Кроме того, Марченко рассказала ‒ как недавно праздновала Пасху со своей подругой-возлюбленной ("girlfriend") и даже вышила ей полотенце-рушник.

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Напомним, ранее учительница истории Элла Сытник, давая онлайн-урок "Революция достоинства и российско-украинская война" отличилась несколько экстравагантной выходкой. Педагог надела на голову кастрюлю с ручкой - в знак солидарности с участниками Евромайдана.

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