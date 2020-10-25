Всеукраинский опрос Зеленского: появились первые данные экзитпола

Более половины украинцев не поддерживают создание на Донбассе свободной экономической зоны.
Обнародованы предварительные результаты инициированного Владимиром Зеленским всеукраинского опроса. Исследование проведено социологической группой Рейтинг совместно со Студией Савика Шустера и телеканалом Украина 24.
Данные группы с 69% избирательных участков опубликованы в эфире телеканала Украина 24.
Экзитпол по всеукраинскому опросу 25 октября
- Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300? – 95% ЗА
- Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах? – 81% ЗА
- Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности – 78% ЗА
- Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях – для уменьшения боли у тяжелых больных? – 70% ЗА
- Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей? – 45% ЗА
Предельная погрешность не превышает 1,9%. Доверительная вероятность – 96%.
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Автор: Андрей Ганжа