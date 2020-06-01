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Катастрофа неизбежна: эксперт спрогнозировал результаты встречи Зеленского и Путина

1 июня 2020, 05:11

Идея мирно решить войну на Донбассе была тупиковой с самого начала, считает Андрей Илларионов.

Андрей Илларионов
Андрей Илларионов / УНІАН

Президент Владимир Зеленский, отправившись в Париж на саммит в нормандском формате, по определению не мог достичь успеха для Украины. Такое мнение высказал бывший советник президента РФ по экономике, старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов.

Эксперт считает, что идея мирно решить войну на Донбассе появилась у Зеленского после примерно двух месяцев нахождения во власти.

"Иными словами, по каким-то причинам, возможно, в рамках общения с его советниками и помощниками, коллегами и друзьями, а возможно, и по подсказке из соседней страны, возникла идея, что, быстро решив эту проблему, он якобы сможет приобрести политические очки, которые помогут ему в каких-то других проектах. Однако этот путь был тупиковым с самого начала", - сказал Илларионов в интервью сайту Сегодня.

При этом, по его мнению, от полной катастрофы, которая планировалась на апрель этого года на встрече глав государств Нормандской четверки в Берлине, Украину спасла эпидемия коронавируса.

Читайте такжеЭксперт рассказал, почему Зеленский должен отказаться от переговоров с Путиным"Нынешняя пауза во внешнеполитической деятельности из-за пандемии коронавируса давала Зеленскому шанс на пересмотр своей ошибочной позиции и предоставляла удобный повод оставить ошибочные позиции. Тот факт, что он вернулся к своей ошибочной позиции на пресс-конференции, означает, что катастрофа, отложенная из-за коронавируса, похоже, все равно произойдет, пусть и с задержкой во времени", - резюмировал эксперт.

Напомним, на пресс-конференции 20 мая Владимир Зеленский заявил о планах встретиться с Путиным в нормандском формате после спада пандемии COVID-19.

Как сообщал Главред, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уже 2 июня планируют посетить Берлин с целью проведения переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта на Донбассе.

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