В Минобразования перечислили основные этапы вступительной кампании

В Минобразования рассказали о вступительной кампании / фото: khersonline.net

В Министерстве образования пояснили основные этапы вступительной кампании 2020, которая продлится до 31 августа.

Соответствующее видео обнародовали в Минобразовании.

Отмечается, что поступающим на бакалаврат или магистра нужно не позже чем 24 июля, зарегистрироваться для сдачи вступительных экзаменов и творческих конкурсов.

При этом в министерстве напомнили, что такая регистрация не означает подачи заявления в вуз.

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Абитуриентам с 1 августа нужно зарегистрировать свои электронные кабинеты на сайте ez.osvitavsim.org.ua. Поступающие со льготами при подаче электронных заявлений должны иметь как минимум один сертификат внешнего независимого оценивания и попросить ВУЗ внести их в "Реестр льготников".

В Минобразовании также напомнили, что с 13-го до 18:00 22 августа будет продолжаться прием заявлений и документов для абитуриентов, поступающих по результатам ЕГЭ, вступительных экзаменов, а также творческих конкурсов, составленных с 1-го по 12 августа. Отмечается, что 16 августа завершится прием заявлений и документов для абитуриентов, поступающих по вступительным экзаменам и творческими конкурсами, но которые не сдавали их с 1-го по 12 августа. Тем временем, те вузы, для вступления в которые необходимо собеседование, будут их проводить их с 16-го по 18 августа.

Подчеркивается, что до 27 августа высшие учебные заведения должны обнародовать рейтинговые списки, а подать оригиналы документы поступающим нужно до 18:00 31 августа.

Напомним, в Министерстве образования и науки рассматривают три возможных сценария запуска учебного года 2020-2021 в Украине.

Ранее в Минобразования назвали главные условия, при которых будет проходить Внешнее независимое оценивание в Украине.