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"ВСУ – это преступники": соратница Януковича опозорилась заявлением в прямом эфире

16 января 2021, 11:29
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Доказательств прямой вооруженной агрессии РФ против Украины нет, считает Елена Бондаренко.

елена бондаренко
Елена Бондаренко / glavcom.ua

Народный депутат от Партии регионов (с 2006 по 20212 гг.) Елена Бондаренко заявила о том, что Вооруженные силы Украины являются "преступными".

Как подчеркнула она в прямом эфире телеканала Наш, ВСУ вели огонь по жилым кварталам на Донбассе в 2014 году.

"Из нашей украинской армии сделали преступницу. Любой, кто сейчас носит погоны, по морали и по закону - это преступники в нашей стране", - заявила Бондаренко.

По ее мнению, фактов и доказательств прямой вооруженной агрессии РФ против Украины нет, в то время как существует много свидетельств обстрелов Донбасса со стороны ВСУ.

"Мы воюем с теми, кто на эту войну не явился. Доказать присутствие регулярных войск (РФ на Донбассе, - ред.) – невозможно…", - подчеркнула экс-"регионалка".

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Напомним, ранее Бондаренко устроила перепалку с украинским общественником Вадимом Трюханом в эфире пропагандистской передачи на росТВ.

Бондаренко, не скрывая своего отвращения, высказалась о современных украинском обществе и властях, назвав их "убийцами государства".

Партия регионов ВСУ Елена Бондаренко новости Украины
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