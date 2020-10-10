ВСУ взяли на вооружение первый отечественный беспилотник

Первый беспилотник украинского производства допустили к использованию ВСУ / Фото: Spaitech

Вооруженные силы Украины начали использование украинского беспилотного комплекса Windhover, который успешно прошел испытания и допущен к эксплуатации в военной отрасли.

Как информирует Defence Express, коптер произведен одесским предприятием Spaitech, может служить для выполнения аэроразведки, картографирования местности с возможностью оперативно передавать информацию и получать географические координаты в режиме реального времени.

Данные устройства украинские военнослужащие массово начнут получать в 2021 году. По информации производителя, в беспилотнике Windhover 90% его интеллектуальной составляющей изготовлено в Украине. В компании заверили, что коптер можно использовать в гражданской сфере для патрулирования территории, контроля общественного порядка, охраны имущества и транспортных средств.

/ Фото: Spaitech

Windhover успешно был представлен на выставке DSEI в Лондоне в 2019 году.

Волонтер и производитель дронов Юрий Касьянов утверждает, что Министерство обороны не провело конкурсы на коптеры для ВСУ. По его словам, данный беспилотник поступил на вооружение украинской армии на не совсем честных основаниях.

"Почему за целый год, как мы представили свои коптеры, наши аппараты даже не посмотрели, не то что не испытали, а в это самое время другим разработкам — зеленый свет?", — написал он.

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