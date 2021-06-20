Вся в крови и со сломанной ногой: блогерша после ДТП сразу записала видео для подписчиков

Блогерша после ДТП сразу записала видео для подписчиков

В Киеве произошла автоавария, в которой тяжело пострадала юная девушка. Сразу после ДТП она записала сториз для Instagram ‒ поскольку является блогером, сообщает канал Киев Оперативный.

В видеоролике девушка вся в крови лежит вблизи места аварии. Видно, что с блогершей общается врач и пытается ее успокоить. По словам медика, после ДТП у пострадавшей раны на голове и сломана нога.

Во время все эпизода окровавленная пострадавшая записывала видео, показывая подписчикам свои травмы.

"Мне очень больно в ноге, меня очень болит нога",– говорила она. При этом она уверяла подписчиков, что с ней все будет в порядке.

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Напомним, киевская блогерша Мария Семенова недавно разместила видео в Сети, на которых показал, как вместе с друзьями выпивала и развлекалась в апартаментах.

Они испортили стены, разбили зеркало в ванной, телевизор, залили водой пол, сломали мебель.

В результате утром в номер нагрянула полиция и забрала всех в участок. На следующий день нарушительница заявила, что ее соцсети заблокировала полиция и она вовсе хочет покончить жизнь самоубийством.