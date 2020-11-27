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Введение локдауна: в Кабмине сориентировали по возможным срокам

27 ноября 2020, 12:23

Министр Кабмина Олег Немчинов озвучил информацию по возможному введению локдауна в стране.

коронавирус, карантин
В Кабмине сориентировали по возможным срокам / Reuters

В следующую среду, 2 декабря нынешнего года, состоится очередное заседание Кабинета министров, на котором наверняка будут приниматься решения по карантинной политике в стране с учетом текущей ситуации по заболеваемости коронавирусом.

Об этом он заявил в эфире телеканала Украина 24. По словам министра Кабмина Олега Немчинова, до 2 декабря правительство вряд ли будет принимать какие-либо решения о введении других карантинных ограничений либо отменит "карантин выходного дня".

"Я не думаю, что до среды вообще какие-то решения будут приняты относительно того, как мы будем продолжать или менять карантинную политику", — отметил он.

Кроме того, Немчинов подчеркнул, что ситуацию в Украине с китайским коронавирусом анализируют несколько структур, в том числе и секретариат СНБО.

"Есть предложения, которые будут выноситься на заседание правительства", — отметил министр.

По его словам, по итогам анализа трех недель "карантина выходного дня" будет приниматься решение.

"Мы следим за ежедневными данными о заболеваемости и можем проанализировать, насколько кривая росла в течение нескольких недель", ‒ подытожил Немчинов.

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Локдаун в Украине: что известно о подготовке

  • Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко предлагает запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам, и отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий.
  • 25 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров готовится к возможному введению жесткого карантина во время зимних праздников.
  • В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков выступил за введение в Украине полного локдауна на 3-4 недели как можно скорее.
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