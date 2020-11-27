Введение локдауна: в Кабмине сориентировали по возможным срокам

Министр Кабмина Олег Немчинов озвучил информацию по возможному введению локдауна в стране.
В следующую среду, 2 декабря нынешнего года, состоится очередное заседание Кабинета министров, на котором наверняка будут приниматься решения по карантинной политике в стране с учетом текущей ситуации по заболеваемости коронавирусом.
Об этом он заявил в эфире телеканала Украина 24. По словам министра Кабмина Олега Немчинова, до 2 декабря правительство вряд ли будет принимать какие-либо решения о введении других карантинных ограничений либо отменит "карантин выходного дня".
"Я не думаю, что до среды вообще какие-то решения будут приняты относительно того, как мы будем продолжать или менять карантинную политику", — отметил он.
Кроме того, Немчинов подчеркнул, что ситуацию в Украине с китайским коронавирусом анализируют несколько структур, в том числе и секретариат СНБО.
"Есть предложения, которые будут выноситься на заседание правительства", — отметил министр.
По его словам, по итогам анализа трех недель "карантина выходного дня" будет приниматься решение.
"Мы следим за ежедневными данными о заболеваемости и можем проанализировать, насколько кривая росла в течение нескольких недель", ‒ подытожил Немчинов.
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Локдаун в Украине: что известно о подготовке
- Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко предлагает запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам, и отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий.
- 25 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров готовится к возможному введению жесткого карантина во время зимних праздников.
- В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков выступил за введение в Украине полного локдауна на 3-4 недели как можно скорее.