Введение локдауна: в Кабмине сориентировали по возможным срокам

В Кабмине сориентировали по возможным срокам / Reuters

В следующую среду, 2 декабря нынешнего года, состоится очередное заседание Кабинета министров, на котором наверняка будут приниматься решения по карантинной политике в стране с учетом текущей ситуации по заболеваемости коронавирусом.

Об этом он заявил в эфире телеканала Украина 24. По словам министра Кабмина Олега Немчинова, до 2 декабря правительство вряд ли будет принимать какие-либо решения о введении других карантинных ограничений либо отменит "карантин выходного дня".

"Я не думаю, что до среды вообще какие-то решения будут приняты относительно того, как мы будем продолжать или менять карантинную политику", — отметил он.

Кроме того, Немчинов подчеркнул, что ситуацию в Украине с китайским коронавирусом анализируют несколько структур, в том числе и секретариат СНБО.

"Есть предложения, которые будут выноситься на заседание правительства", — отметил министр.

По его словам, по итогам анализа трех недель "карантина выходного дня" будет приниматься решение.

"Мы следим за ежедневными данными о заболеваемости и можем проанализировать, насколько кривая росла в течение нескольких недель", ‒ подытожил Немчинов.

Читайте такжеАваков и Ткаченко выступали против "локдауна выходного дня" - СМИ

Локдаун в Украине: что известно о подготовке