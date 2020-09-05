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Ввод войск РФ в Беларусь: Кулеба оценил риски для Украины

5 сентября 2020, 20:16

Глава МИД рассказал о возможности замены минской площадки для переговоров.

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Дмитрий Кулеба

Необходимости в переносе "минского процесса" из Минска на сегодня нет, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Как подчеркнул он в интервью Радио Свобода, такая потребность в любой момент может возникнуть.

"И поэтому мы смотрим на возможные альтернативы. Но должна наступить совокупность факторов. Не обязательно для принятия этого решения, нужно российские войска вводить. Могут произойти другие события, которые сделают Минск более неприемлемым для размещения там платформ, минской переговорной площадки", - подчеркнул глава МИД.

Он также обратил внимание на то, что на эту ситуацию могут повлиять различные факторы: гуманитарные, политические, правозащитные, разведывательные, а также в сфере безопасности.

"То есть моя позиция какая? Надо на это смотреть комплексно. Если мы скажем, если Россия введет войска, тогда мы перенесем "Минск", то это такое сужение маневра для самих себя. Нужно комплексно смотреть на развитие ситуации в Беларуси", - добавил Кулеба.

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Напомним, Владимир Путин допустил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.

По его словам, Александр Лукашенко попросил сформировать резерв из сотрудников правоохранительных органов, которых могут перебросить для разгона демонстрантов.

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Ранее Александр Лукашенко заявил, что Москва в рамках договоренностей с Минском может предоставить всестороннюю военную помощь его режима по первому требованию.

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