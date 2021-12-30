Ввел опасный препарат и хотел убить: под Сумами мошенник под видом фельдшера грабил пенсионеров

Обманул пенсионеров / pixabay

Под Сумами мужчина придумал способ, как грабить пенсионеров. Он под видом фельдшера вводил им снотворное вместо вакцины и ждал пока они уснут.

После чего спокойно искал деньги и другие ценности.

Как сообщает прокуратура Сумской области, в мае 2021 года "фельдшер" в селе Озаричи пришел к пенсионерам в дом и предложил вакцинироваться от COVID-19, поскольку они находятся в зоне риска. Хозяева дома согласились.

"Мошенник подождал, пока все уснут и начал рыться в вещах. Когда 79-летняя женщина пришла в себя, вор начал ее бить и требовать, чтобы она сказала, где прячет деньги", - говорится в сообщении.

Своего он так и не добился, поэтому перед уходом забрал мобильный телефон пенсионеров и платежную карту. Кроме того, когда он покидал дом, то поджег веранду. Так он хотел скрыть свои преступные действия.

Реклама

К счастью, пенсионерам удалось потушить возгорание. Они также вызвали полицию. Следствие установило, что мужчина готовился к преступлению заранее. У него нашли записи с данными потерпевших, бутылочки со снотворным и шприцы.

54-летнего злоумышленника признали виновным в разбойном нападении на пожилых людей, поджоге их дома и краже документов. Преступника приговорили к 7 с половиной годам лишения свободы. Также у него конфисковали все имущество.

Читайте такжеВ Кривом Роге 7-классники ограбили и изнасиловали 48-летнюю женщину

Как сообщал Главред, 20 июля в Луцке Волынской области произошло жестокое двойное убийство. 62-летний Василий Пилипюк убил дочку и бывшую жену. Тело девушки нашли в коридоре. Вероятно, она пыталась убежать. Ее мать в момент нападения спала.

Месяц назад вступил в силу приговор суда в отношении мужчины из-за домашнего насилия. Если бы его не просто оштрафовали, а отправили в тюрьму, то жизнь двоих человек можно было бы спасти.

Ранее в небольшом городке Теребовля в Тернопольской области 19 июня произошла трагедия. Мужчина убил свою 28-летнюю супругу, а потом покончил с собой. Сиротой осталась трехлетняя дочь пары.

Читайте также: