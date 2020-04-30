"Вы не ох*ели, пан Шмыгаль?" Эксперт разнес Кабмин из-за условия для заробитчан

Денис Шмыгаль / УНИАН

Правительство, которое не выполняет свои обязательства перед гражданами, не может препятствовать выезду их за границу с целью трудоустройства.

Такое мнение в жесткой форме высказал украинский политолог Юрий Романенко комментируя заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля о том, что Украина будет готова отпустить заробитчан в Европу только на основе легального трудоустройства на срок от трех месяцев.

"Рабовладельцев, которые своим сотрудникам платят по 4-5 тыс гривен волнует, как будет украинец получать 1200 евро в Варшаве или в Остраве с Кошицами. Вы не ох*ели, пан Шмыгаль?" – пишет эксперт на своей странице в социальной сети Facebook.

Как полагает Романенко, чтобы высказывать какие-либо требования, правительство для начала должно создать рабочие места и обеспечить эффективное управление экономикой.

"Вы сначала обещанные 0,5 млн рабочих мест создайте или научитесь управлять экономикой так, чтобы она не сидела на подсосе у МВФ, а потом уже выдвигайте условия", - подчеркнул аналитик.

Ранее, 27 апреля Министерство иностранных дел временно запретило рабочие поездки для украинцев. Как утверждают в ведомстве, Киев опасается за здоровье своих граждан в условиях пандемии коронавирусной инфекции.