УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Голосе предложили дать сменщику Вятровича почти вдвое больше денег

21 мая 2020, 19:38

Нардепы из фракции Голоса предложили всерьез увеличить финансирование Института национальной памяти - во главе с Антоном Дробовичем.

Дробович
Глава Института нацпамяти Антон Дробович / УНИАН

Нардепы из фракции Голос зарегистрировали в Верховной Раде законопроект, которым предусматривает увеличение денежных дотаций из государственного бюджета на т.н. "сохранение культурной памяти".

Законопроект под №3505 от 19 мая 2020 года был опубликован на официальном интернет-портале украинского парламента. В частности, нардепы из Голоса предложили увеличить финансирование "Национального мемориального комплекса героев Небесной сотни" на 22 млн гривен и архива Института национальной памяти (во главе которого Владимира Вятровича не так давно сменил Антон Дробович) на 25 млн гривен.

Читайте также"Министр ворует и убивает": нардепы от Голоса захотели отставки главы МинздраваЕще 2 млн народные избранники предлагают выделить на реставрацию Братского монастыря, который расположен в Подольском районе Киева.

Причем в Голосе увеличить финансирование вышеуказанных объектов предлагают за счет снижения расходов на реорганизацию Госфискальной службы. Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, деньги на данный проект были выделены без "надлежащего обоснования и общественной целесообразности".

Напомним, ранее сотрудники Института национальной памяти записали видеоролик, который был посвящен годовщине окончания Второй мировой войны. В нем руководитель учреждения Антон Дробович жестко раскритиковал "культ победы", который сложился в нынешней России.

Более того, в видео он с убежденностью заявил ‒ "во время Второй мировой войны украинцы "воевали за чужие интересы".

новости Украины Антон Дробович Владимир Вятрович голос деньги
Сейчас вы просматриваете новость «В Голосе предложили дать сменщику Вятровича почти вдвое больше денег». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

19:38
В Голосе предложили дать сменщику Вятровича почти вдвое больше денег
19:27
Полетели головы: в Минздраве нашли виновного в провале медреформы
19:11
Аваков рассказал, когда Украина полностью откроет границы
18:59
Старая Гвардия - дата выхода, актеры и трейлер Фото Видео
18:48
Режим "мягких шагов": Аваков поведал, когда в Украине полностью отменят карантин
18:39
Зеленский подписал банковский закон - СМИ
18:36
В России хотят сажать в тюрьму за зарплату в конвертах
17:55
В Киеве на уборку снега в бесснежную зиму потратили больше денег, чем в 2019-м
17:52
Two Colors - Олег Скрипка перепел в блюзе знаменитую песню Два кольори
17:38
Кадыров госпитализирован с подозрением на коронавирус – СМИ
17:21
Новости про коронавирус на YouTube будут цензурить: список запретных тем Видео
17:10
Ветер Любви 2 сезон 7 и 8 серия смотреть онлайн и обзор 21-05-2020 Видео
17:07
"Президент Канады": у Зеленского оконфузились с вышиванкой-подарком для Трюдо
17:05
Метро в Киеве не откроют с 25 мая: СМИ узнали причину
16:59
COVID-19 сокрушит Трампа: аналитики объяснили, почему он проиграет выборы президента
16:52
В Харькове обнаружили малярию Видео
16:35
"Дело слили": обвиняемый в убийстве экс-глава МИД Кожара вышел из СИЗО Видео
16:30
Суд заставил Офис генпрокурора открыть дело по вмешательству Байдена в работу Шокина
16:22
Долги за коммуналку: квартиры собрались взламывать без решения суда Видео
16:11
Когда в Украине закончится первая волна COVID-19: ученые сделали прогноз
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять