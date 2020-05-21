В Голосе предложили дать сменщику Вятровича почти вдвое больше денег

Глава Института нацпамяти Антон Дробович / УНИАН

Нардепы из фракции Голос зарегистрировали в Верховной Раде законопроект, которым предусматривает увеличение денежных дотаций из государственного бюджета на т.н. "сохранение культурной памяти".

Законопроект под №3505 от 19 мая 2020 года был опубликован на официальном интернет-портале украинского парламента. В частности, нардепы из Голоса предложили увеличить финансирование "Национального мемориального комплекса героев Небесной сотни" на 22 млн гривен и архива Института национальной памяти (во главе которого Владимира Вятровича не так давно сменил Антон Дробович) на 25 млн гривен.

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Причем в Голосе увеличить финансирование вышеуказанных объектов предлагают за счет снижения расходов на реорганизацию Госфискальной службы. Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, деньги на данный проект были выделены без "надлежащего обоснования и общественной целесообразности".

Напомним, ранее сотрудники Института национальной памяти записали видеоролик, который был посвящен годовщине окончания Второй мировой войны. В нем руководитель учреждения Антон Дробович жестко раскритиковал "культ победы", который сложился в нынешней России.

Более того, в видео он с убежденностью заявил ‒ "во время Второй мировой войны украинцы "воевали за чужие интересы".