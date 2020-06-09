Выборы мэра Киева: эксперт назвал главного кандидата на победу

Виталий Кличко может победить на выборах мэра Киева / Пресс-служба

Действующий мэр Киева Виталий Кличко имеет все шансы победить на грядущих выборах столичного градоначальника. Однако несмотря на победу он может остаться лишь декоративной фигурой. Такое мнение Главреду озвучил политический аналитик Александр Кочетков.

По словам эксперта, нынешний расклад на выборах мэра Киева "прост и понятен".

"Главным кандидатом на победу будет Виталий Кличко. У него наибольшие шансы выйти победителем из этой гонки. Конкуренцию Кличко составит тот кандидат от Слуги народа, который будет поддержан президентом Зеленским. Не политической силой Зеленского, а им лично. В этой схватке, вероятнее всего, выиграет Кличко", - сказал Кочетков.

По его мнению, остальные потенциальные кандидаты на должность мэра Киева, которые сейчас обсуждаются, будут серьёзно отставать от Кличко и кандидата от Зеленского.

В случае победы Кличко произойдёт разделение функций мэра и главы городской администрации. Кочетков предполагает, что главой КГГА станет Николай Тищенко – ресторатор и кум Андрея Ермака.

"И тогда все финансовые потоки – как белые, так и теневые – будет контролировать именно Тищенко. А мэр Кличко останется декоративной фигурой", - отметил эксперт.

Кто может сломать этот расклад и стать "джокером, который в последний момент всем спутает карты", Кочетков затруднился ответить.

"Сейчас идут подготовительные процессы, и может произойти выдвижение кандидата от общественности или онлайн-сообщества. Именно этот человек, который замкнет на себе желания и надежды недовольной, преимущественно молодежной общественности Киева, станет "тёмной лошадкой", - добавил эксперт.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил, что праймериз среди партии Слуга народа перед выборами мэра Киева состоится, и он будет поддерживать на этих выборах его победителя.

Как сообщал Главред, ранее в СМИ появилась информация о том, что главный санитарный врач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко может стать кандидатом на пост мэра Киева от президентской партии. Позже депутат от Слуги народа Виталий Безгин прокомментировал эти сообщения и заявил, что они скорее всего являются "медийным вбросом".