УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Выборы мэра Киева: эксперт назвал главного кандидата на победу

9 июня 2020, 10:58

В случае победы Кличко произойдёт разделение функций мэра и главы городской администрации.

Виталий Кличко
Виталий Кличко может победить на выборах мэра Киева / Пресс-служба

Действующий мэр Киева Виталий Кличко имеет все шансы победить на грядущих выборах столичного градоначальника. Однако несмотря на победу он может остаться лишь декоративной фигурой. Такое мнение Главреду озвучил политический аналитик Александр Кочетков.

По словам эксперта, нынешний расклад на выборах мэра Киева "прост и понятен".

"Главным кандидатом на победу будет Виталий Кличко. У него наибольшие шансы выйти победителем из этой гонки. Конкуренцию Кличко составит тот кандидат от Слуги народа, который будет поддержан президентом Зеленским. Не политической силой Зеленского, а им лично. В этой схватке, вероятнее всего, выиграет Кличко", - сказал Кочетков.

По его мнению, остальные потенциальные кандидаты на должность мэра Киева, которые сейчас обсуждаются, будут серьёзно отставать от Кличко и кандидата от Зеленского.

В случае победы Кличко произойдёт разделение функций мэра и главы городской администрации. Кочетков предполагает, что главой КГГА станет Николай Тищенко – ресторатор и кум Андрея Ермака.

"И тогда все финансовые потоки – как белые, так и теневые – будет контролировать именно Тищенко. А мэр Кличко останется декоративной фигурой", - отметил эксперт.

Кто может сломать этот расклад и стать "джокером, который в последний момент всем спутает карты", Кочетков затруднился ответить.

"Сейчас идут подготовительные процессы, и может произойти выдвижение кандидата от общественности или онлайн-сообщества. Именно этот человек, который замкнет на себе желания и надежды недовольной, преимущественно молодежной общественности Киева, станет "тёмной лошадкой", - добавил эксперт.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил, что праймериз среди партии Слуга народа перед выборами мэра Киева состоится, и он будет поддерживать на этих выборах его победителя.

Как сообщал Главред, ранее в СМИ появилась информация о том, что главный санитарный врач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко может стать кандидатом на пост мэра Киева от президентской партии. Позже депутат от Слуги народа Виталий Безгин прокомментировал эти сообщения и заявил, что они скорее всего являются "медийным вбросом".

Александр Кочетков новости Киева выборы Виталий Кличко Николай Тищенко
Сейчас вы просматриваете новость «Выборы мэра Киева: эксперт назвал главного кандидата на победу». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

11:46
Когда появится вакцина от коронавируса: в Китае назвали новые сроки
11:46
Венедиктова розповіла, чи готова вона підписати підозру Порошенко
11:25
Михаил Ефремов признал себя виновным в ДТП со смертельным исходом
11:15
В Раде появился законопроект Зеленского о всеукраинском референдуме
11:08
В ВОЗ выяснили, могут ли бессимптомные пациенты с коронавирусом заражать окружающих
11:02
"Я хочу дать вам эксклюзив": Настя Ивлеева отреагировала на слухи о своем пьяном вождении
10:58
Выборы мэра Киева: эксперт назвал главного кандидата на победу
10:32
"Россия - оккупант": "партизаны" в тылу боевиков "ДНР" расклеили новые листовки - фото
10:22
Коронавирус в Украине 9 июня: за сутки еще почти 400 новых зараженных - обновлено
10:13
Два известных украинских журналиста представят ОРДЛО на переговорах по Донбассу
10:08
ДТП с Ефремовым - появились фото убитого Сергея Захарова
10:04
В Слуге народа назвали условие для отставки Авакова - СМИ
09:59
Дело MH-17: трибунал в Гааге приобщит к делу интервью Гиркина Гордону
09:21
Умер водитель авто, в которое въехал пьяный Михаил Ефремов
09:18
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 9 июня
09:13
Расовые проблемы станут причиной конца Америки мнение
09:00
Гороскоп всех знаков Зодиака на 9 июня: поддержка покровителей и серьезный штраф Видео
08:54
В Киеве закроют известную сеть пиццерий
08:51
Россия и США согласились на переговоры по новой ядерной сделке
08:24
Американские санкции забивают последний гвоздь в гроб Северного потока мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять