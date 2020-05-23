Выборы мэра Киева: в "Слуге народа" назвали возможного фаворита предвыборной гонки

Виталий Безгин рассказал, как будут отбирать кандидатов на пост мэра Киева / Фото Facebok BezginVitalik

На днях в СМИ появилась информация о том, что главный санитарный врач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко может стать кандидатом на пост мэра Киева от президентской партии.

Депутат от Слуги народа Виталий Безгин прокомментировал эти сообщения и заявил, что они скорее всего являются "медийным вбросом". По его словам, пока что преждевременно говорить о кандидатах на должность мера в любом крупном населенном пункте, так как планируется внедрить процедуру праймериз.

"Есть фамилии, которые муссируются СМИ. Это не только Ляшко, это и Ткаченко, и Тищенко, и Дубинский. Я думаю, что все это должно определиться во время праймериз. Кто из них захочет баллотироваться, тот пусть доказывает свою компетентность. И именно он кандидатом и станет", - сказал Безгин в эфире ObozTV.

Также "слуга народа" прокомментировал возможность того, что спикер парламента Дмитрий Разумков может стать кандидатом на пост мэра Киева.

"Что касается Дмитрия Разумкова, я думаю, что он сейчас прекрасно функционирует на должности спикера Верховной Рады. Но если у него будет такое желание принимать участие в этих праймериз, очевидно, он станет фаворитом не только этих праймериз, но и выборов мэра", - сказал Безгин.

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил, что праймериз среди партии Слуга народа перед выборами мэра Киева состоится, и он будет поддерживать на этих выборах его победителя.