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Арахамия допустил проведение выборов в ОРДЛО осенью и назвал условие

19 мая 2020, 15:01

Шанс на проведения выборов в отдельных районах Донбасса этой осенью существует, однако это маловероятно.

Даивд Арахамия
Арахамия не исключает проведение местных выборов на Донбассе осенью / Фото пресс-службы партии Слуга народа

Выборы на временно оккупированных российско-террористическими войсками территориях Донбасса одновременно с осенними местными выборами в Украине возможны только в том случае, если Москва пойдет на значительные уступки. Об этом заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

По его словам, шансы на проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей есть, однако пока такой сценарий развития события сложно представить.

"С расширением формата все зашевелилось гораздо быстрее… Но пока это (проведение выборов одновременно) выглядит малореалистично. Хотя, по-прежнему, есть еще шансы", - заявил политик в интервью Интерфакс-Украина.

Напоследок он подчеркнул, что для реализации сценария проведения выборов в ОРДЛО по украинскому законодательству нужно обеспечить безопасность на данных территориях и взять под контроль границу с Россией. Только после этого можно запустить политический процесс.

Ранее у Зеленского допустили возможность возвращения Донбасса в Украину до конца 2020 года. В случае провала переговоров с Москвой, Киев готов перейти к альтернативному плану урегулирования конфликта.

Также в Кабмине рассказали, как Украина собирается возвращать аннексированный Крым.

новости Украины Давид Арахамия местные выборы Донбасс
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