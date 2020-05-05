У Зеленского спрогнозировали, когда пройдут местные выборы на Донбассе

Местные выборы на Донбассе могут состояться уже ближайшей осенью / REUTERS

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак высказал мнение, что местные выборы на оккупированном Донбассе состоятся уже ближайшей осенью, как и всей территории Украины, и пока из-за пандемии коронавируса они не отменены.

Во время онлайн-дискуссии, организованной американским аналитическим центром Atlantic Council, он заявил, что выборы запланированы на 25 октября, и дата пока не отменялась.

"Эти выборы по украинскому законодательству, основываясь на всех принципах Копенгагенской конвенции, будут очень мощным путем прекращения войны на Донбассе", — считает Ермак.

По словам главы Офиса президента, накануне выборов избиратели почувствуют безопасность, как и все жители страны, и смогут прийти на избирательные участки. Он подчеркнул, что сейчас это главное требование при переговорах с Россией.

"Это касается и вывода всех иностранных формирований, и передачи границы, и все остальное", — подчеркнул Ермак.

Напомним, Ермак утверждает, что власть разработала ряд мероприятий, которые позволят приблизить урегулирование конфликта на оккупированном Донбассе.

Как ранее сообщалось, война на Донбассе не закончится с выводом войск и возвращением оккупированных территорий в состав Украины, считает бывший советник секретаря СНБО, креативный продюсер студии Квартал 95 Сергей Сивохо.