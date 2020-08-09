Таких очередей никогда не было: как в Киеве белорусы выбирают президента

Очередь у посольства Беларуси в Киеве / скриншот из видео

В воскресенье, 9 августа, Беларусь выбирает президента. В Украине на единственном избирательном участке, где граждане Беларуси могут голосовать, расположенной в посольстве Беларуси в Киеве, образовались очереди из желающих отдать свой голос на президентских выборах. Таких очередей у ​​посольства в Киеве не было ни на одних предыдущих белорусских выборах.

Об этом сообщает Радио Свобода.

На избирательный участок приглашают по несколько человек. Перед тем, как пропустить их в помещение посольства, людей проверяют металлоискателями и предупреждают о запрете на использование фото- и видеозаписывающей аппаратуры, в частности телефонов.

На избирательном участке есть две кабины для голосования. Очередь продвигается очень медленно.

Посольство охраняют в усиленном режиме. Среди избирателей преобладают молодые люди.

Добавим, что вечером 9 августа белорусы планируют собраться на площади Независимости в Киеве на акцию солидарности с Беларусью. После короткого веча они планируют отправиться через центр украинской столицы в посольство, требуя честного подсчета голосов.

Читайте такжеСоратница Тихановской сбежала из Беларуси - СМИНапомним, после голосования на выборах президента Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна не будет ввергнута в хаос и гражданскую войну после выборов.

Кроме того, Лукашенко рассказал об усилении наблюдения на белорусско-российском участке границы.

Также лидер Беларуси отметил, что 170 человек с фальшивыми документами не пропустили утром воскресенья в страну из-за границы.