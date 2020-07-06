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В СНБО оценили шансы проведения местных выборов в ОРДЛО этой осенью

Выборы на временно оккупированных территориях Донбасса должны проходить по украинскому законодательству.

6 июля 2020, 09:03
Выборы, соцопрос
Над избирательными участками на Донбассе должны быть украинские флаги / УНИАН

Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал возможность проведения местных выборов на временно оккупированных территориях Донбасса.

По его словам, выборы в ОРДЛО должны проходить по украинскому законодательству. Данилов считает, что пока что условий для их проведения нет. Об этом он сказал в интервью Украинской правде.

"Что касается выборов в Донбассе - должны произойти определенные условия, чтобы они там произошли. Сегодня, в день нашего общения, я не вижу, как там могут проходить выборы", - сказал секретарь СНБО.

Он считает, что "если будут какие-то изменения, то рано или поздно там будут выборы проходить".

"Но они должны проходить на украинской территории, над избирательным участком должен быть украинский флаг, должны быть украинские СМИ, украинские политические силы. Они должны проходить по украинскому законодательству, по украинской Конституции, и украинская ЦИК должна их там проводить. Пока мне сложно представить такие условия", - объяснил Данилов.

При этом он допускает, что возможны компромиссы.

"Компромиссы? Да, они возможны, но есть определенные, границы, через которые мы переходить с вами не можем. Почему? Потому что нам это не позволит украинский народ. В Украине никогда не было диктаторов и не будет", - сказал Данилов.

Как известно, местные выборы в Украине запланированы на 25 октября 2020 года.

Как сообщал Главред, ранее вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников назвал обязательное условие для реинтеграции оккупированных территорий.

По его словам, реинтеграция Донбасса должна быть безопасной, должны отсутствовать риски для территориальной целостности Украины. Поэтому сначала Украина должна получить контроль над восточным участком границы, а потом провести выборы.

Алексей Данилов выборы ОРДЛО новости Украины
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