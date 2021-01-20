"Выбрала Россию на Майдане": между офицером ВСУ и блогершей началась "война"

Офицер раскрыл скандальный факт насчет украинской блогерши и нарвался на жесткий ответ.
Офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан (позывной Штирлиц) опубликовал видео, на котором запечатлено, как в центре Киева на Майдане Независимости украинская блогерша di.rubens (Тася) между Россией и Украиной выбрала РФ.
Видео, на котором блогерша отдала предпочтение России, было выложено в ТікТок, однако потом его удалили, поделился военнослужащий на своей странице в Facebook.
Блогерша уже ответила на обвинения Штирлица в Instagram – обозвала его позором украинской армии, мошенником и фальсификатором.
"…Фальсификатор, которому очень хочется хайпа, но отсутствие таланта вынуждает обманывать общество. Против него инициируется уголовного дело, готовится иск в суд, идет разбирательство в Министерстве обороны Украины…", – отметила она.
Офицер уже прокомментировал "наезд".
"Подать на меня в суд за свое же видео, которое она публично выложила в… ТікТок. Нонсенс... прошу у общества поддержки в этой борьбе!", – написал Штефан.
Как украинская блогерша выбрала Россию на Майдане – опубликовано видео
Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе
В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.
В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".