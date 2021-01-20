"Выбрала Россию на Майдане": между офицером ВСУ и блогершей началась "война"

Между офицером украинской армии и блогершей di.rubens началась "война" из-за России / Скриншот

Офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан (позывной Штирлиц) опубликовал видео, на котором запечатлено, как в центре Киева на Майдане Независимости украинская блогерша di.rubens (Тася) между Россией и Украиной выбрала РФ.

Видео, на котором блогерша отдала предпочтение России, было выложено в ТікТок, однако потом его удалили, поделился военнослужащий на своей странице в Facebook.

Блогерша уже ответила на обвинения Штирлица в Instagram – обозвала его позором украинской армии, мошенником и фальсификатором.

"…Фальсификатор, которому очень хочется хайпа, но отсутствие таланта вынуждает обманывать общество. Против него инициируется уголовного дело, готовится иск в суд, идет разбирательство в Министерстве обороны Украины…", – отметила она.

Офицер уже прокомментировал "наезд".

"Подать на меня в суд за свое же видео, которое она публично выложила в… ТікТок. Нонсенс... прошу у общества поддержки в этой борьбе!", – написал Штефан.

Как украинская блогерша выбрала Россию на Майдане – опубликовано видео