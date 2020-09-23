"Выгорело много квартир": под Киевом огонь охватил дом

Под Киевом горел многоквартирный дом, выгорело много квартир, узнали журналисты / Скриншот с kv.dsns.gov.ua

В среду рано утром под Киевом – в селе Софиевская Борщаговка, произошел пожар в многоквартирном жилом доме, пострадал один человек, уже известна возможная причина возгорания.

Загорелся 6-этажный дом, расположенный на ул. Боголюбова, огонь повредил 300 квадратных метров постройки, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Киевской области.

Спасатели узнали о возгорании в 05:25, а ликвидировали пожар в 09:20. На месте происшествия работали 40 сотрудников ГСЧС, были задействованы 12 единиц техники.

По предварительным сведениям, пожар под Киевом произошел из-за неосторожного обращения с огнем – возгорание могло начаться после того, как владелец одной из квартир разжег камин.

На странице в Facebook ЖК София Все Свои одна из пользовательниц сообщила, что горел дом по адресу ул. Боголюбова, 5, и выгорели шесть квартир.