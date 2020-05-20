Выход из карантина: в Минздраве рассказали, когда и какие запреты отменит Кабмин

В Минздраве рассказали, когда и какие запреты отменит Кабмин / УНИАН

Украинское правительство на протяжении среды, 20 мая, должно принять постановление о новом ослаблении коронавирусного карантина.

Соответствующую информацию в эфире программы ТСН озвучил руководитель Министерства здравоохранения Максим Степанов.

Чиновник заявил о том, что последние два дня количество людей, которые вылечились от коронавируса, превышало количество новых больных. Однако, серьезные выводы медики будут делать, когда такая тенденция будет наблюдаться от семи до десяти дней.

Читайте также"Вмешался карантин": названа новая дата запуска фонтанов в Киеве"Если посмотреть в целом на статистику, то у нас сегодня чуть больше 7 тысяч тестирований за минувшие сутки. Действительно мы осторожно радуемся этой информации. Это второй раз, когда количество тех, кто выздоровел, больше, чем число заболевших. Конечно, делать какие-то выводы мы можем тогда, когда эта статистика будет 7-10 дней. Но я уверен, что наши карантинные меры, которые ввели достаточно вовремя, разорвали цепь передачи болезни и дали свой результат", – заявил Степанов.

Далее, руководитель Минздрава поведал ‒ после 22 мая в Украине будут смягчаться карантинные меры ‒ в рамках так называемого адаптивного карантина.

"Мы говорим, что предлагаем ввести адаптивный карантин. Что это такое? Это когда карантинные мероприятия могут отличаться от одной области к другой. Это первое. Второе ‒ мы вводим этапы выхода из карантина. Каждый этап сопровождают свои смягчения. Если мы говорим про этап, который начинается с 22 мая, то будет разрешена работа городского транспорта, спортивные соревнования до 50 человек, если больше - то с согласованием Минздрава (чтобы мы убедились в безопасности). С 25-го числа метро начнет работать. Позволяем работать детским садикам", – подытожил Степанов.

Напомним, ранее руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял о том, что официальный Киев на данный момент не собирается полностью открывать границы страны ‒ даже несмотря на ослабление коронавирусного карантина. Власти Украины в плане открытия границ намерены сверять собственные действия с властями странам Европы ‒ а те точно не откроют границы раньше, чем наступит 15 июня 2020 года.