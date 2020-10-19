Выходные и праздники в ноябре 2020: сколько будут отдыхать украинцы

В ноябре украинцев ждет девять выходных / pixabay.com

В 2020 году в ноябре не предусмотрено дополнительных выходных дней в Украине, однако это не повод грустить. В этом месяце будет много праздников, что бы хорошо отдохнуть и провести время с пользой.

В последний месяц осени украинцев ждет 21 рабочий день и 9 выходных дней.

Выходные в ноябре 2020: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29.

Также украинцы будут отмечать несколько важных праздников. 7 ноября нас ждет Димитриевская родительская суббота, а 21 ноября День святого Михаила​.

Кроме того, 17 ноября будет отмечаться Международный день студентов.

Также в ноябре всем любителям шоппинга нужно хорошенько подготовиться, ведь 27 числа будет Черная пятница.

Праздники в ноябре 2020:

1 ноября - Международный день вегана

7 ноября - Димитриевская родительская суббота

9 ноября - День украинской письменности и языка

10 ноября - Параскева Пятница (День памяти мученицы Параскевы, нареченной Пятница)

11 ноября - Всемирный день шопинга

13 ноября - Международный день слепых

16 ноября - Международный день терпимости

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17 ноября - Международный день студентов

19 ноября - Международный день мужчин, Международный день философии

21 ноября - День Достоинства и Свободы, День святого Михаила, Всемирный день телевидения

27 ноября - Черная пятница

28 ноября - День памяти жертв голодоморов, начало многодневного Рождественского поста

30 ноября - Всемирный день животных.

Как ранее сообщал Главред, погода в ноябре будет аномально теплой. Синоптики прогнозируют в последний месяц осени в Украине "бабье лето".