Выходные в декабре 2020: сколько будут отдыхать украинцы ​на праздники

Украинцы в первый зимний месяц будут отдыхать девять дней с одним дополнительным выходным.
В декабре 2020 украинцы будут отдыхать девять дней. Кроме обычных выходных, нерабочим днем является 25 декабря.
В этот день отмечается Рождество по Григорианскому календарю - его празднуют католики, греко-католики и протестанты. Поскольку Рождество по Григорианскому календарю объявлено в Украине нерабочим днем, украинцев ждет три выходных дня подряд - 25, 26 и 27 декабря.
Выходные в декабре: 5, 6, 12, 13, 19 и 20 декабря.
Кроме того, Кабмин рекомендует сократить на один час рабочий день накануне Католического Рождества, 24 декабря, и рабочий день в канун Нового года, 31 декабря.
Праздники в декабре 2020:
- 1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом, День невролога, День работников прокуратуры Украины.
- 2 декабря - Международный день борьбы за отмену рабства.
- 3 декабря - Международный день инвалидов.
- 4 декабря - День заказов подарков и написания писем Деду Морозу, Международный день банков.
- 5 декабря - Международный день добровольцев, День работников статистики Украины.
- 6 декабря - День святого Николая у католиков, День Вооруженных Сил Украины.
- 7 декабря - Международный день гражданской авиации, День местного самоуправления в Украине.
- 8 декабря - Международный день художника.
- 9 декабря - Международный день памяти жертв преступления геноцида, Международный день борьбы с коррупцией.
- 10 декабря - День прав человека, Международный день прав животных, Всемирный день футбола.
- 11 декабря - Ханука, Международный день гор, Международный день танго.
- 12 декабря - День Сухопутных войск Украины.
- 13 декабря - День благотворительности в Украине.
- 14 декабря - День чествования участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.
- 15 декабря - День работников суда Украины.
- 17 декабря - День работника государственной исполнительной службы Украины.
- 18 декабря - Международный день мигранта.
- 19 декабря - День святого Николая, День адвокатуры Украины, Международный день помощи бедным.
- 20 декабря - Международный день солидарности людей.
- 2 декабря - День энергетика, День работников дипломатической службы Украины.
- 24 декабря - Сочельник у католиков, День работников архивных учреждений Украины.
- 25 декабря - Католическое Рождество.
- 26 декабря - День подарков.
- 28 декабря - Международный день кино.
- 29 декабря - Международный день виолончели.
- 31 декабря - Канун Нового года.
Ранее Главред сообщал, какой будет погода в декабре в Украине. А также синоптики рассказали, какой ждать погоды на Новый год.
Автор: Мария Тупик