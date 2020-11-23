Выходные в декабре 2020: сколько будут отдыхать украинцы ​на праздники

Выходные и праздники в декабре 2020 в Украине / pixabay

В декабре 2020 украинцы будут отдыхать девять дней. Кроме обычных выходных, нерабочим днем является 25 декабря.

В этот день отмечается Рождество по Григорианскому календарю - его празднуют католики, греко-католики и протестанты. Поскольку Рождество по Григорианскому календарю объявлено в Украине нерабочим днем, украинцев ждет три выходных дня подряд - 25, 26 и 27 декабря.

Выходные в декабре: 5, 6, 12, 13, 19 и 20 декабря.

Кроме того, Кабмин рекомендует сократить на один час рабочий день накануне Католического Рождества, 24 декабря, и рабочий день в канун Нового года, 31 декабря.

Праздники в декабре 2020:

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом, День невролога, День работников прокуратуры Украины.

2 декабря - Международный день борьбы за отмену рабства.

3 декабря - Международный день инвалидов.

4 декабря - День заказов подарков и написания писем Деду Морозу, Международный день банков.

5 декабря - Международный день добровольцев, День работников статистики Украины.

6 декабря - День святого Николая у католиков, День Вооруженных Сил Украины.

7 декабря - Международный день гражданской авиации, День местного самоуправления в Украине.

8 декабря - Международный день художника.

9 декабря - Международный день памяти жертв преступления геноцида, Международный день борьбы с коррупцией.

10 декабря - День прав человека, Международный день прав животных, Всемирный день футбола.

11 декабря - Ханука, Международный день гор, Международный день танго.

12 декабря - День Сухопутных войск Украины.

13 декабря - День благотворительности в Украине.

14 декабря - День чествования участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

15 декабря - День работников суда Украины.

17 декабря - День работника государственной исполнительной службы Украины.

18 декабря - Международный день мигранта.

19 декабря - День святого Николая, День адвокатуры Украины, Международный день помощи бедным.

20 декабря - Международный день солидарности людей.

2 декабря - День энергетика, День работников дипломатической службы Украины.

24 декабря - Сочельник у католиков, День работников архивных учреждений Украины.

25 декабря - Католическое Рождество.

26 декабря - День подарков.

28 декабря - Международный день кино.

29 декабря - Международный день виолончели.

31 декабря - Канун Нового года.

Ранее Главред сообщал, какой будет погода в декабре в Украине. А также синоптики рассказали, какой ждать погоды на Новый год.