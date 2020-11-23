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Выходные в декабре 2020: сколько будут отдыхать украинцы ​на праздники

23 ноября 2020, 21:44

Украинцы в первый зимний месяц будут отдыхать девять дней с одним дополнительным выходным.

Выходные и праздники в декабре 2020 в Украине / pixabay

В декабре 2020 украинцы будут отдыхать девять дней. Кроме обычных выходных, нерабочим днем является 25 декабря.

В этот день отмечается Рождество по Григорианскому календарю - его празднуют католики, греко-католики и протестанты. Поскольку Рождество по Григорианскому календарю объявлено в Украине нерабочим днем, украинцев ждет три выходных дня подряд - 25, 26 и 27 декабря.

Выходные в декабре: 5, 6, 12, 13, 19 и 20 декабря.

Кроме того, Кабмин рекомендует сократить на один час рабочий день накануне Католического Рождества, 24 декабря, и рабочий день в канун Нового года, 31 декабря.

Праздники в декабре 2020:

  • 1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом, День невролога, День работников прокуратуры Украины.
  • 2 декабря - Международный день борьбы за отмену рабства.
  • 3 декабря - Международный день инвалидов.
  • 4 декабря - День заказов подарков и написания писем Деду Морозу, Международный день банков.
  • 5 декабря - Международный день добровольцев, День работников статистики Украины.
  • 6 декабря - День святого Николая у католиков, День Вооруженных Сил Украины.
  • 7 декабря - Международный день гражданской авиации, День местного самоуправления в Украине.
  • 8 декабря - Международный день художника.
  • 9 декабря - Международный день памяти жертв преступления геноцида, Международный день борьбы с коррупцией.
  • 10 декабря - День прав человека, Международный день прав животных, Всемирный день футбола.
  • 11 декабря - Ханука, Международный день гор, Международный день танго.
  • 12 декабря - День Сухопутных войск Украины.
  • 13 декабря - День благотворительности в Украине.
  • 14 декабря - День чествования участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.
  • 15 декабря - День работников суда Украины.
  • 17 декабря - День работника государственной исполнительной службы Украины.
  • 18 декабря - Международный день мигранта.
  • 19 декабря - День святого Николая, День адвокатуры Украины, Международный день помощи бедным.
  • 20 декабря - Международный день солидарности людей.
  • 2 декабря - День энергетика, День работников дипломатической службы Украины.
  • 24 декабря - Сочельник у католиков, День работников архивных учреждений Украины.
  • 25 декабря - Католическое Рождество.
  • 26 декабря - День подарков.
  • 28 декабря - Международный день кино.
  • 29 декабря - Международный день виолончели.
  • 31 декабря - Канун Нового года.

Ранее Главред сообщал, какой будет погода в декабре в Украине. А также синоптики рассказали, какой ждать погоды на Новый год.

Выходные декабрь Новогодние праздники новости Украины
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