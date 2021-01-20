Выманили интимные фото и насмехались: под Херсоном школьницы прилюдно затравили одноклассницу

Две девочки выманили у 13-летней одноклассницы интимные фото и прислали их в школьный чат.
В Херсонской области в поселке Новотроицкое две ученицы школы затравили 13-летнюю одноклассницу. Школьники выманили у девочки интимные фото, создали в мессенджере закрытый чат и начали ее оскорблять и унижать.
Как сообщили в полиции области, школьница начала общаться в соцсети с парнем ее возраста. В ходе переписки он попросил отправить ей интимные фото и она согласилась.
"Через какое-то время одноклассник показал девочке чат в мессенджере без нее, в котором другие дети нецензурно оскорбляли школьницу, насмехались и пересылали друг другу те самые интимные снимки. Выяснилось, что "парнем", с которым она переписывалась, оказались две ее одноклассницы, которые вели от его имени переписку", - говорится в сообщении.
Правоохранители отметили, что после произошедшего девушка закрылась в себе, отказалась ходить в школу и видеться с друзьями.
Сначала родители пытались разобраться в ситуации сами, но когда ничего не вышло, обратились в полицию.
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В отношении несовершеннолетних обидчиц полицейские составили два админпротокола по статье 173-4 КУоАП (буллинг). С детьми провели профилактические беседы.
Буллинг в школе - о чем ранее сообщал Главред:
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