"Вырастут леди": в киевском парке жестоко подрались девушки - видео 18+

В киевском парке жестоко подрались девушки / скриншот из видео

В мессенджере Telegram было опубликовано видео крайне жесткой потасовки между двумя девушками-подростками, которая произошла в киевском районе Соломенка.

Как видно в ролике, выложенном в канале Киев Оперативный, в парковой зоне находилась девичья компания. Внезапно двое из девушек начали драться ‒ и весьма жестоко. Подростки активно махали кулаками и ногами, нанося при этом сильные удары.

Вскоре обе девушки рухнули оземь, но при этом продолжали друг друга нещадно бить и тягать за прически. Причем закончилась драка внезапно ‒ как и началась.

"Столичные девушки-подростки решают проблемы "распространения слухов" и "разговоров за спиной" кулаками. Вырастут настоящими леди. Если доживут", ‒ именно так подписали видеозапись конфликта.

Интересно, что в ролике хорошо видно ‒ как мимо места драки спокойно идут прохожие, которые не обращали никакого на нее внимания.

Напомним, ранее в лесу поселка городского типа Коцюбинское под Киевом юные девушки из местного колледжа жестоко избили сверстницу. Ссора произошла из-за некоего парня. Нападавшие с активным использованием мата требовали от жертвы требовали оставить его. Пользователи Сети были шокированы жестокостью девушек и их привычкой к матерщине.