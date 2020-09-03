"Выстрел во Владимира Путина": в Хмельницком произошла стрельба

В Хмельницком стреляли во Владимира Путина / Скриншот с hm.npu.gov.ua

В четверг, 3 сентября, в Хмельницком произошла стрельба – местный житель сообщил, что у него возник словесный конфликт со знакомым, оппонент в него выстрелил, не целясь, и уехал.

Правоохранители выяснили, что выстрел осуществлен из спецсредства для отстрела резиновых пуль, правоохранители признали случившееся хулиганством, говорится на сайте Главного управления Нацполиции на Хмельнитчине.

В областном центре выстрел был совершен в сторону бывшего заместителя начальника управления жилищно-коммунального хозяйства по вопросам жилищного хозяйства Хмельницкого горсовета и экс-советника мэра – Владимира Путина, сообщает НГП.

По словам экс-чиновника, в его сторону на ул. Панаса Мирного, 14/1Б стрелял член ВО Свобода Александр Сиротин.

"...утром заехал на улицу Панаса Мирного, 14/1Б..., где случайно встретил машину Александра Сиротина. Он приостановился, открыл окно в машине и начал со мной ссориться. Затем достал пистолет, выстрелил в мою сторону... пуля пролетела над лобовым стеклом моей машины", – поделился бывший чиновник.

Стрельба в Хмельницком: видео с места происшествия

Ранее сообщалось, что в Киеве злоумышленники совершили нападение на нардепа Антона Полякова и скрылись. Позже в МВД поделились, что на Полякова напали "не как на депутата", скорее возник бытовой конфликт.