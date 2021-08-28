Выяснилось, будут ли прививать от коронавируса детей

В Минздраве пояснили, почему не будут прививать детей / Униан

В Минздраве заявили о том, что пока не планируют проводить массовую вакцинацию детей от коронавируса из-за того, что сейчас в приоритете вакцинация взрослого населения, заявил на встрече с журналистами министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, доля детей среди заболевших несущественная.

"Мы проанализировали динамку заболеваемости среди детей, до 19 лет, до момента появления первого случая "Дельта" в Украине и после. Мы видим, что доля детей среди заболевших несущественная. Дети пока не оказывают нагрузку на систему здравоохранения. Дальше, если динамика будет расти, мы будем вновь пересматривать все данные и делать приоритет на категории 12+", - сказал министр.

Штамм Дельта в Украине - о чем ранее писал Главред:

В Кременце Тернопольской области штамм коронавируса Дельта подтвердили у 9-месячного ребенка. Его госпитализировали вместе с матерью.

Эпидемиологи прогнозируют, что уже со следующей недели в Украине количество больных коронавирусом начнет ощутимо расти, заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий. По его словам, в Украине уже зафиксировано более 300 случаев инфицирования штаммом Дельта.

Тем временем ученые объяснили, можно ли заразиться штаммом Дельта от вакцинированных.