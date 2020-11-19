Выяснилось, кого призовут в армию до конца года

Приказ о призыве в ВСУ был подписан еще 28 октября нынешнего года.
В ноябре и декабре нынешнего года на военную службу в ВСУ намерены призвать 350 офицеров запаса, которые окончили военные кафедры, но до сих пор не проходили службу.
Как пишет вестник украинской армии Ukrainian Military Pages, приказ об этом под номером 391 был подписан 28 октября.
В соответствии с Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе" призыву подлежат офицеры до 43 лет, годные к службе по состоянию здоровья, которые не имеют права на отсрочку.
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Согласно документу также определены военно-учетные специальности, по которым будут призывать офицеров в механизированных, ракетных войсках, артиллерию, противовоздушную оборону, войска связи, специалистов воспитательной работы и офицеров тыловых специальностей.
- Как ранее писал Главред, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак рассказал о перспективах отмены призыва на военную службу. Это станет возможным после того, как будет налажена система подготовки резерва, чтобы каждый мог в случае необходимости встать на защиту страны.