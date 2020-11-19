Выяснилось, кого призовут в армию до конца года

Выяснилось, кого призову в ВСУ в ноябре и декабре / kiev.segodnya.ua

В ноябре и декабре нынешнего года на военную службу в ВСУ намерены призвать 350 офицеров запаса, которые окончили военные кафедры, но до сих пор не проходили службу.

Как пишет вестник украинской армии Ukrainian Military Pages, приказ об этом под номером 391 был подписан 28 октября.

В соответствии с Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе" призыву подлежат офицеры до 43 лет, годные к службе по состоянию здоровья, которые не имеют права на отсрочку.

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Согласно документу также определены военно-учетные специальности, по которым будут призывать офицеров в механизированных, ракетных войсках, артиллерию, противовоздушную оборону, войска связи, специалистов воспитательной работы и офицеров тыловых специальностей.