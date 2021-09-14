Выяснилось, спасет ли вакцина против коронавируса от гриппа

Защитит ли вакцина от гриппа / УНИАН

Вакцинация от коронавируса не может защитить человека от заражения гриппом, заявила специалист отдела иммунизации Центра общественного здоровья Елена Левченко в комментарии Укринформу.

"Привитый от COVID-19 человек не защищен от гриппа. Если он желает вакцинироваться, то должен обязательно обратиться к семейному врачу или педиатру, который проинформирует об алгоритме действий для вакцинации против гриппа за собственные средства. Интервал между дозами введения вакцин против СOVID-19 и против гриппа должен быть не менее двух недель от последней вакцинации. Мы советуем вакцинироваться и от ковида, и от гриппа", - сказала Левченко.

По ее словам, вакцинация от коронавируса и гриппа - это два разных мероприятия иммунизации. В частности, вакцина от COVID-19 защищает организм от вируса COVID-19, тяжелого течения и смерти. Вакцина от гриппа защищает от тех вирусов гриппа, штаммы которых актуальны в текущем сезоне.

В то же время специалист отмечает, что вакцинация как от COVID, так и от гриппа важна, поскольку соединение этих двух инфекций может привести к тяжелому течению заболевания.

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"Гораздо более тяжелым является одновременное заболевание вирусными инфекциями, поэтому вакцинация является одной из эффективных мер предупреждения болезней и последствий переноса заболевания", - отметила Левченко.

Она также добавила, что вакцинация против гриппа является рекомендованной, поскольку уменьшает вероятность тяжелого периода заболевания и осложнений.

Ранее премьер-министр говорил, что Украина перейдет в желтую зону карантина в ближайшее время. Однако, по мнению главного санитарного врача Игоря Кузина, красного уровня эпидемической опасности Украина достигнет не раньше ноября.

Накануне, 13 сентября, Кабмин принял изменения в постановление о карантинных нормах в Украине, предусматривающий введение желтых и зеленых COVID-паспортов. Желтый свидетельствует о том, что человек получил одну дозу вакцины от COVID-19, переболел коронавирусной болезни (после выздоровления прошло менее шести месяцев) или в течение 72 часов сделал ПЦР-тест и получила отрицательный результат. Зеленый сертификат содержит информацию о полном курсе вакцинации.