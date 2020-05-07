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Взлет цен на электроэнергию в Украине: сколько теперь придется платить

7 мая 2020, 20:22

Тарифы на электроэнергию для украинцев могут резко вырасти на 30%.

Электроэнергия
Украинцев ожидает повышение тарифов на электроэнергию / Reuters

Критическая ситуация в энергетической сфере может привести к повышению цен на электроэнергию для населения. В связи с этим алгоритм расчета цены изменится, а цена на свет вырастет на треть: вместо 90 копеек за 100 кВт/час украинцы заплатят 1,40 грн.

Во вторник, 2 мая, исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Богуславец заявила, что Украина столкнулась с колоссальным кризисом в энергетической сфере.

"Мы переживаем самый большой энергетический кризис за всю историю Украины", - заявила она.

Вследствие теплой зимы и карантинных факторов потребление электроэнергии предприятиями снизилось на 9%. Долги перед Энергоатомом достигли суммы в 5 миллиардов гривен, а гидроэнергетика дает абсолютно антирекордный показатель. Также в текущем году зафиксирован рост импорта электроэнергии из соседних государств – России и Беларуси, сообщает Obozrevatel.

Несмотря на публичные слова главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка о том, что "если цена станет подниматься, хоть это и не очень рыночно, мы будем сдерживать рост", в Нацкомиссии вынашивают планы по отмене перекрестного субсидирования, что приведет к росту цен на электроэнергию для потребителей.

Сегодня украинцы платят 90 копеек за потребленные 100 кВт/час, однако в скором времени тариф может подорожать до 1 грн 40 копеек. В итоге за свет украинцы заплатят на 30% больше.

Ранее мы сообщали, что цена на свет для украинцев может вырасти почти в два раза.

Украина энергетика ЖКХ-тарифы политика общество экономика НКРЭКУ НКРЕКП
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