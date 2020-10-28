Взрыв на газоперерабатывающей станции под Харьковом: есть жертвы и много пострадавших

После взрыва не было дальнейшего возгорания, однако возникло задымление на площади около 200 кв. метров.
На территории газоперерабатывающей станции в Дергачевском районе Харьковской области произошел мощный взрыв. Погибли два человека, еще девять - пострадали.
Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в Харьковской области.
Сообщение о ЧП поступило около 11:47 в службу 102. После взрыва не было дальнейшего возгорания, однако возникло задымление на площади около 200 кв. метров.
На место происшествия срочно выехало руководство Дергачевского отдела полиции, следственно-оперативная группа для выяснения всех обстоятельств происшествия.
Взрыв на газопроводе под Киевом - что известно:
- Ночью 15 сентября вблизи поселка городского типа Чабаны Киево-Святошинского района Киевской области на газопроводе высокого давления диаметром 1 тысяча 20 мм (Киев – запад Украины) произошла разгерметизация, прогремел взрыв.
- В результате взрыва на газопроводе обошлось без жертв и пострадавших. Взрыв газопровода расследовали правоохранители, начато производство по ст. 292 Уголовного кодекса – повреждение объектов магистральных или промышленных нефте-, газо-, конденсатопроводов и нефтепродуктопроводов.
- Позже стало известно, что мощный взрыв газопровода под Киевом, вероятнее всего, произошел из-за того, что во время сооружения трубопровода одно из сварочных соединений было сделано ненадлежащего качества.
Автор: Анна Багрий