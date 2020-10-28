Взрыв на газоперерабатывающей станции под Харьковом: есть жертвы и много пострадавших

Сообщение о ЧП поступило около 11:47 в среду, 28 октября / t.me/police_kh_region

На территории газоперерабатывающей станции в Дергачевском районе Харьковской области произошел мощный взрыв. Погибли два человека, еще девять - пострадали.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

Сообщение о ЧП поступило около 11:47 в службу 102. После взрыва не было дальнейшего возгорания, однако возникло задымление на площади около 200 кв. метров.

На место происшествия срочно выехало руководство Дергачевского отдела полиции, следственно-оперативная группа для выяснения всех обстоятельств происшествия.

t.me/police_kh_region

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