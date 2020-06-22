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Взрыв в Киеве на Позняках: выяснилось, была ли в доме взрывчатка

Взрывная волна разрушила пять этажей одного подъезда. Поврежденные 40 квартир подъезда, где живет 125 человек.

22 июня 2020, 19:00
взрыв,Киев
В доме на Позняках взрывчатки не обнаружили / УНИАН

В результате взрыва в многоэтажном жилом доме на столичных Позняках без жилья остались 125 человек, которые проживали в 40 квартирах одной из секций дома. Основной версией взрыва в многоквартирном доме на Позняках в столице полиция называет именно газовую смесь.

Об этом в понедельник днем ​​ВВС News Украина рассказали в пресс-службе полиции Киева.

"Еще продолжаются экспертизы, но предыдущей версии назвали именно газ. Экспресс тесты показали, что взрывчатки там не было", - рассказали там.

Взрыв в жилом доме на Позняках

Как писал Главред, в Дарницком районе Киева произошел взрыв в девятиэтажном доме, расположенном по адресу ул. Крушельницкой, 1/5.

В ГСЧС сообщили, что взрыв произошел в 10:00, разрушены межэтажные перекрытия четвертого, пятого, шестого, седьмого этажей. Предварительная причина инцидента – взрыв газовоздушной смеси.

Позняки новости Киева
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