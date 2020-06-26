Жуткий взрыв на Позняках: появилось фото поврежденных газовых шлангов

взрыв,Киев / УНИАН

Жители уцелевшей части дома на Позняках, где недавно произошел взрыв, показали фотофакты того, что им установили некачественные газовые шланги. Об этом в пятницу, 26 июня, пишет Сегодня.

Так, жилец одной из квартир дома по адресу Соломии Крушельницкой Александр рассказал, что незадолго до взрыва газовщики установили ему шланг, в котором есть трещины.

"Согласно акту, у нас сняли счетчик на поверку, а вместо него поставил шланг то ли из мусорника, то ли непонятно откуда. Мы неспокойно спим, потому что имеем такую проблему, и не мы одни", – говорит Александр.

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Мужчина требует, чтобы была обеспечена безопасность дома с сотнями жильцов. Житель другой квартиры этого же дома Игорь показал журналистам фото шланга, который, по его словам, был установлен в квартире 11 июня. На фото видно трещины.

"11 июня Киевгаз нас предупредил уведомлением, что придут снимать счетчик на поверку. Приехали 11 числа. Вместо счетчика поставили резиновую трубу черного цвета. Скорее всего, шланг был предназначен для воды и не отвечает никаким требованиям. Я поверил им, как и все люди. Они нам поставили этот шланг. Но когда у нас в доме произошла трагедия, я обратил внимание на этот шланг. Он был треснутым, с несколькими трещинами. Это ужас и беспредел. Нам принесли не шланг, а бомбу. И будут и дальше приносить, если руководство не сделает необходимых выводов. Требую поставить либо счетчик, либо жесткую трубу", - сказал житель дома.

Взрыв в жилом доме на Позняках

Как писал Главред, в Дарницком районе Киева произошел взрыв в девятиэтажном доме, расположенном по адресу ул. Крушельницкой, 1/5.

В ГСЧС сообщили, что взрыв произошел в 10:00, разрушены межэтажные перекрытия четвертого, пятого, шестого, седьмого этажей. Предварительная причина инцидента – взрыв газовоздушной смеси. В результате взрыва погибло пятеро человек.