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Мощный взрыв на Позняках: спасатели обнаружили тело четвертой жертвы

Под завалами удалось найти тело еще одного погибшего. Сейчас продолжаются работы по деблокированию.

22 июня 2020, 22:39
В Киеве сегодня в результате взрыва повреждены несколько этажей дома
Спасатели нашли тело четвертой жертвы / dsns.gov.ua

В результате взрыва в многоэтажном жилом доме на столичных Позняках без жилья остались 125 человек, которые проживали в 40 квартирах одной из секций дома. Основной версией взрыва полиция называет именно газовую смесь.

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Сегодня спасатели обнаружили под завалами на четвертом этаже дома по ул. Соломии Крушельницкой 1/5 тело еще одного погибшего, предварительно - мужского пола. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Тelegram.

"Сейчас продолжаются работы по деблокированию тела. Неизвестной остается судьба еще одного жителя этого дома", - добавил градоначальник.

Взрыв в жилом доме на Позняках

Как писал Главред, в Дарницком районе Киева произошел взрыв в девятиэтажном доме, расположенном по адресу ул. Крушельницкой, 1/5.

В ГСЧС сообщили, что взрыв произошел в 10:00, разрушены межэтажные перекрытия четвертого, пятого, шестого, седьмого этажей. Предварительная причина инцидента – взрыв газовоздушной смеси.

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