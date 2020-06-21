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Жуткий взрыв на Позняках: появилась информация об одной из жертв

Спасатели рассказали, что во время взрыва погибла женщина 1943 года рождения.

21 июня 2020, 19:58
Киев,дом,взрыв
Появилась информация о жертве взрыва на Позняках / dsns.gov.ua

В Дарницком районе Киева произошел взрыв в девятиэтажном доме, расположенном по адресу ул. Крушельницкой, 1/5.

По словам спасателей, одной из жертв взрыва в киевской многоэтажке на Позняках стала пожилая хозяйка квартиры, в которой и произошел взрыв.

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Об этом журналистам рассказал пресс-офицер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий, передают Факты. По его словам, женщина была 1943 года рождения.

"У нас есть информация об одном погибшем человеке – это пожилая женщина 1943 года рождения. Предварительно – это владелица квартиры, в которой произошел взрыв", – сказал он.

Напомним, в Дарницком районе Киева произошел взрыв в девятиэтажном доме, расположенном по адресу ул. Крушельницкой, 1/5.

В ГСЧС сообщили, что взрыв произошел в 10:00, разрушены межэтажные перекрытия четвертого, пятого, шестого, седьмого этажей, из-под завалов освободили одного человека, а еще троих – освобождают. Предварительная причина инцидента – взрыв газовоздушной смеси.

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