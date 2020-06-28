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Сначала взрыв, теперь пожар: в Киеве в жилом доме загорелись верхние этажи

Возгорание произошло рядом с домом, где накануне произошел масштабный взрыв с разрушениями и жертвами.

28 июня 2020, 17:38
Пожар в 16-этажном доме на Поздняках / Фото: Facebook/Сергей Гришанин

В Киеве 28 июня на улице Крушельницкой, в районе Поздняки, случился пожар в многоэтажном жилом доме.

Как сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, загорелся балкон в одной из многоэтажек в Дарницком районе. Пламя уже перекинулось на соседние квартиры.

Пожар произошел в 16-этажном доме. Предположительно, возгорание возникло на 12-м этаже. По фото можно увидеть, что полностью задымлены балконы, которые расположены выше.

Информации о жертвах или пострадавших в результате пожара пока нет. Сейчас спасатели проводят ликвидацию пожара. Известно, что владелице квартиры стало плохо – возле дома медики оказали ей необходимую помощь. На место происшествия выехало семь пожарных автомобилей.

/ Фото: Facebook/Сергей Гришанин

Взрыв в жилом доме на Позняках

Как писал Главред, в Дарницком районе Киева произошел взрыв в девятиэтажном доме, расположенном по адресу ул. Крушельницкой, 1/5.

В ГСЧС сообщили, что взрыв произошел в 10:00, разрушены межэтажные перекрытия четвертого, пятого, шестого, седьмого этажей. Предварительная причина инцидента – взрыв газовоздушной смеси. В результате взрыва погибло пятеро человек.

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