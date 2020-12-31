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"Взрывной привет": в прокуратуре рассказали, что нашли у двери матери Шабунина

31 декабря 2020, 10:50
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Жители дома в Ровно были эвакуированы, на месте работала взрывотехническая группа.

В Ровно обнаружили корпуса гранат у квартиры матери активиста / gp.gov.ua

В корпусах гранат, обнаруженных в Ровно у двери квартиры матери главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, взрывчатки не обнаружено.

Как сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора, Ровенская областная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту обнаружения подозрительных предметов у квартиры матери Шабунина.

"Вечером 30 декабря 2020 года в Ровно у дверей квартиры, где живет мать общественного деятеля в сфере борьбы с коррупцией, обнаружено 2 предмета, похожие на гранаты, и пластиковая коробка, перемотанная скотчем. Жители были эвакуированы, на месте работала взрывотехническая группа. По предварительным данным, в корпусах гранат взрывчатки не обнаружено", - говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что сейчас продолжаются следственные действия для установления лиц, причастных к преступлению.

Будут назначены взрыво-техническая и молекулярно-генетическая экспертизы. Досудебное расследование в уголовном производстве, которое осуществляет Главное управление Национальной полиции в Ровенской области, взято на контроль руководством Офиса генерального прокурора.

/ gp.gov.ua

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Ранее сообщалось о том, что в Ровно начато уголовное производство по факту выявления у дверей квартиры матери руководителя Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина взрывного устройства. "Очевидно, что это мне такой "привет", - заявил Шабунин.

Виталий Шабунин новости:

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