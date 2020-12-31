"Взрывной привет": в прокуратуре рассказали, что нашли у двери матери Шабунина

Жители дома в Ровно были эвакуированы, на месте работала взрывотехническая группа.
В корпусах гранат, обнаруженных в Ровно у двери квартиры матери главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, взрывчатки не обнаружено.
Как сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора, Ровенская областная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту обнаружения подозрительных предметов у квартиры матери Шабунина.
"Вечером 30 декабря 2020 года в Ровно у дверей квартиры, где живет мать общественного деятеля в сфере борьбы с коррупцией, обнаружено 2 предмета, похожие на гранаты, и пластиковая коробка, перемотанная скотчем. Жители были эвакуированы, на месте работала взрывотехническая группа. По предварительным данным, в корпусах гранат взрывчатки не обнаружено", - говорится в сообщении.
При этом подчеркивается, что сейчас продолжаются следственные действия для установления лиц, причастных к преступлению.
Будут назначены взрыво-техническая и молекулярно-генетическая экспертизы. Досудебное расследование в уголовном производстве, которое осуществляет Главное управление Национальной полиции в Ровенской области, взято на контроль руководством Офиса генерального прокурора.
Читайте такжеПожар в доме Шабунина: стали известны результаты экпертизы
Ранее сообщалось о том, что в Ровно начато уголовное производство по факту выявления у дверей квартиры матери руководителя Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина взрывного устройства. "Очевидно, что это мне такой "привет", - заявил Шабунин.
Виталий Шабунин новости:
- Напомним, утром 23 июля Шабунин в соцсети Facebook сообщил о том, что неизвестные подожгли его дом. Никто их его семьи не пострадал. Несколько недель назад газовая служба проверила счетчик и все соединения.
- Затем в полиции открыли уголовное производство по факту возгорания в доме руководителя Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина.
- Позже Шабунин сообщил, что его дом после поджога ночью неизвестными внутри выглядит гораздо хуже, чем снаружи и абсолютно непригоден для жизни.