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"Я - Ева": во Львове по парку бегала голая женщина и избивала людей

18 июня 2021, 18:22

Неадекватная женщина вырвала девушкам волосы, а после этого сорвала с шеи одной из львовянок золотую цепочку.

Женщина во Львове устроила в парке голый забег / соцсети

16 июня в Стрыйском парке правоохранители задержали неадекватную голую женщину. Она сначала бегала между деревьями, а потом неожиданно напала на двух девушек.

Нарушительница называла себя Евой и Украиной. Правоохранителям она призналась, что ранее лечилась в психиатрические больницы на улице Кульпарковской.

Она простирала руки к небу и ложилась на траву. Периодически львовянка что-то выкрикивала.

Девушка, которая сняла этот ролик, рассказала, что после этого женщина неожиданно напала на нее и ее подругу.

Львовянки хотели отдать ей куртку, которую она забыла на скамейке. Однако вместо благодарности нарушительница набросилась на них. Она начала вырывать девушкам волосы, а после этого сорвала с шеи одной из львовянок золотую цепочку. Остановить женщину удалось только мужчине пострадавшей, который в момент нападения был неподалеку.

"Сначала она напала на мою подругу. Она вцепилась ей в волосы и начала ее таскать. Я подбежала, чтобы помочь подруге, тогда эта женщина вцепилась в меня, вырвала мне клок волос и сорвал с шеи золотую цепочку", – рассказала очевидица.

Девушка отметила, что в момент нападения в парке было много мужчин, но они не спешили на помощь.

Вскоре на место происшествия приехали патрульные. Они накрыли голую женщину простыней и пытались выяснить, почему она бегала по парку в таком виде. Нарушительница говорила полицейским, что она Ева и Украина. Женщина вела себя довольно неадекватно.

Позже она призналась, что была пациенткой Львовской областной психиатрической больницы, что на улице Кульпарковской. Однако львовянка не отметила, когда именно она там лечилась, какой имеет диагноз и кто был ее врачом. Очевидно, что у женщины есть психическое заболевание, поэтому она бегала голой из-за вероятного рецидива.

На замечание стража порядка, что ее в таком виде могут увидеть дети, женщина ответила: "Пусть все видят и развиваются". Она отметила, что уже в третий раз бегает по парку голой. Почему львовянка это делает, она не знает.

Нарушительница много говорила об ангелах и демонах, молилась и общалась с рацией полицейских. Полицейские поняли, что львовянке необходима помощь медиков, поэтому они вызвали скорую.

По информации ТСН, в пресс-службе патрульной полиции Львовщины подтвердили этот инцидент. Львовянку госпитализировали. Пострадавшие решили не писать на свою нападавшую заявление в полицию.

Как ранее сообщал Главред, 7 июня в Дарницком районе Киева на улице Бажана обнаружили труп женщины с признаками насильственной смерти. Правоохранители органы открыли уголовное дело по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса – умышленное убийство. На месте происшествия было найдено удостоверение сотрудника полиции.

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