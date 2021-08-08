"Я поселился": Комаров купил участок в Карпатах

Дмитрий Комаров приобрел землю в поселке Верховина.
Украинский журналист и телеведущий и автор программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров порадовал поклонников грандиозной покупкой. В Instagram он поделился радостной новостью о приобретении участка земли в Карпатах.
Комаров рассказал, что неоднократно был в Карпатах, поэтому чувствует себя там как дома.
"Я протестировал себя в роли жителя. И вот меня можно поздравить - вчера я поселился в Верховине, по соседству с домиком гида. Точнее, пока купил участок 10 соток. В следующем году надеюсь начать строить дачу. Ждите фотоотчет. Йо, гуцулы, будем соседями", - написал телеведущий и добавил, что это - то самое место, куда ему хочется вернуться после работы.
Кроме того, Карпаты Комаров назвал совершенными и подчеркнул их многогранность.
Напомним, Дмитрий Комаров показывает самые незабываемые места для туризма в Украине, о которых большинство туристов и не слышали. В новом шоу "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" он каждую неделю вдохновляет украинцев на отдых в своей стране, который зачастую может быть не хуже, чем в экзотических странах.