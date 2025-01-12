"Я русский" на улицах Киева: полиция провела обыски у скандальных мажоров

"Блогерами" оказались шестеро жителей столицы в возрасте от 14 до 17 лет.

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Полиция провела обыски у скандальных мажоров / Коллаж: Главред, фото: kyiv.npu.gov.ua

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Проведены обыски по месту жительства двух несовершеннолетних

"Блогерами" оказались шестеро жителей столицы

Полиция провела обыски по месту жительства двух несовершеннолетних, которые фигурировали в скандальных видео с перекрытием улицы в Киеве.

Как рассказали в полиции Киева, "блогерами" оказались шестеро жителей столицы в возрасте от 14 до 17 лет.

У двух из них полицейские провели обыски дома, по результатам которых изъяли оружие, патроны, страйкбольную гранату, кастет, нож, а также компьютерную технику и мобильные телефоны.

Сейчас продолжается досудебное расследование, добавили в Нацполиции.

Отметим, что недавно в Сети была опубликована видеозапись, на которой несколько малолетних мажоров катаются на элитных автомобилях по Киеву, поют русские песни, умышленно устраивают пробки.

Впоследствии правоохранители установили имена всех участников видео, на котором компания ребят перекрывает дороги на центральных улицах Киева и слушает русскую речь.

Как сообщали СМИ, скандальные мажоры также включали песню страны-агрессора РФ "Я русский".

Смотрите видео - обыски по месту жительства двух несовершеннолетних:

Напомним, в Киеве между водителем службы такси Bolt и пассажирами произошел скандал. В частности, две женщины потребовали от таксиста говорить с ними на украинском языке, как того требует закон, однако он отказался. На опубликованном в Сети видео заметно, как водитель прекратил поездку и выложил из авто их вещи.

Как сообщал ранее Главред, таксист после языкового скандала набросился на "хейтеров" и записал странное видео на украинском. Бывший сотрудник компании Bolt зачитал текст на украинском языке, умышленно или ненамеренно коверкая его сильным русским акцентом.

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Что такое Национальная полиция Украины? Национальная полиция Украины - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание публичной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.

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