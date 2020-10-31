"Я увел у вас жену": Уткин странно ответил Гордону о Крыме

Василий Уткин сравнил Крым с неверной женой / Lenta.ru

Известный российский футбольный комментатор Василий Уткин обвинил Украину в потере Крыма, а Россия лишь воспользовалась ситуацией и взяла то, что плохо лежало.

Такое заявление он сделал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Видео обнародовано в YouTube.

"Если я оставил дверь открытой, и ко мне кто-то пришел и что-то взял, ну я, наверное, сам дурак. Если сосед у меня увел жену, пока я пьянствовал, я, наверное, в этом сам виноват", — отметил Уткин.

— Я оставил дверь открытой. Вы придете выносить телевизор? — спросил Гордон.

— Да, я увел у вас жену.

— Вы нехорошо поступили.

— Но она, к сожалению, тоже этого хотела, — ответил Уткин.

В итоге комментатор добавил, что у него так когда-то и увели жену, но он смотрит на эту проблему философски.

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