"Я увел у вас жену": Уткин странно ответил Гордону о Крыме

Российский телеведущий убежден, что в аннексии виновна исключительно Украина.
Известный российский футбольный комментатор Василий Уткин обвинил Украину в потере Крыма, а Россия лишь воспользовалась ситуацией и взяла то, что плохо лежало.
Такое заявление он сделал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Видео обнародовано в YouTube.
"Если я оставил дверь открытой, и ко мне кто-то пришел и что-то взял, ну я, наверное, сам дурак. Если сосед у меня увел жену, пока я пьянствовал, я, наверное, в этом сам виноват", — отметил Уткин.
— Я оставил дверь открытой. Вы придете выносить телевизор? — спросил Гордон.
— Да, я увел у вас жену.
— Вы нехорошо поступили.
— Но она, к сожалению, тоже этого хотела, — ответил Уткин.
В итоге комментатор добавил, что у него так когда-то и увели жену, но он смотрит на эту проблему философски.
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Депутат Госдумы РФ и бывший "прокурор" оккупированного Крыма Наталья Поклонская и российская журналистка Ксения Собчак поспорили об аннексии полуострова Россией.