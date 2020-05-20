Ядерное оружие США в Польше: военный эксперт озвучил два сценария для Украины

У Украины есть шанс примкнуть к Балтийско-черноморскому союзу, считает Жданов / Фото Радио Польша

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов спрогнозировал, чем может обернуться для Украины возможное размещение ядерного оружия США на территории Польши.

По его словам, все будет зависеть от позиции Киева. В частности, если Украина будет и дальше прятать голову в песок, то такое развитие событий не пойдет ей на пользу, а, наоборот, еще больше усугубит положение, потому что РФ постарается максимально приблизиться к Польше. Соответственно, битва за Украину разгорится с новой силой.

"То есть, если Украина будет придерживаться той же политической позиции, что и сегодня, то есть продолжит "молчание ягнят", то ее политическое поглощение развернется с новой силой. Тогда Россия нас будет еще больше терроризировать. Это может выразиться и в увеличении обстрелов на фронте, чтобы нанести Украине еще больше потерь и быстрее склонить президента Зеленского согласиться с тем, что происходящее на Донбассе – гражданский конфликт, и надо садиться за стол переговоров с представителями "ЛДНР", - сказал Жданов в комментарии Главреду.

В то же время если официальный Киев даст четкую политическую оценку тому, что происходит на востоке Украины и назовет вторую сторону конфликта – Россию, тогда у Украины есть шанс примкнуть к Балтийско-черноморскому союзу и рассчитывать на его военно-техническую помощь.

Напомним, ранее посол США в Варшаве Джорджетт Мосбахер допустила размещение в Польше американского ядерного оружия.

"Если Германия хочет уменьшить ядерный потенциал НАТО и ослабить альянс, возможно, Польша, которая четко выполняет свои обязательства, осознает риски и находится на восточном фланге НАТО, могла бы разместить соответствующие силы и средства у себя", - написала посол в Twitter 15 мая.

Напомним, в декабре 2019 года президент Польши Анджей Дуда заявил, что РФ нельзя называть врагом НАТО, хотя некоторые действия Москвы являются неприемлемыми.