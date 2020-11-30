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Ядерное оружие в Крыму неизбежно – военный эксперт

30 ноября 2020, 11:31

Олег Жданов напомнил, что Россия превращает Крым в плацдарм для нанесения ядерного удара по вероятному противнику.

Новости Крыма - Почему ядерное оружие в Крыму неизбежно
Новости Крыма: Почему ядерное оружие в Крыму неизбежно / kratko-news.com

Рано или поздно ядерные силы в аннексированном Крыму появятся, уверен военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

"Раз уж в Крыму появились ракетные комплексы, значит, рано или поздно там появится и ядерный боезаряд. Тем более что Россия начала восстановление военной инфраструктуры Крыма с ремонта существующей базы хранения ядерных боеприпасов и строительства новой. Таким образом, в Крыму на сегодняшний день две базы для хранения ядерных боеприпасов. И вопрос времени, когда они там появятся", – пояснил он во время чата на Главреде.

Он напомнил, что Россия превращает Крым в плацдарм для нанесения ядерного удара по вероятному противнику.

"Если на полуострове будут размещены "Искандеры", значит, цель сможет поражаться в радиусе 500 км. Если крылатые ракеты типа "Калибра" (РФ сейчас пытается сделать этот комплекс наземным, а так он морской), тогда – в радиусе 2,5 тысяч км. Если там будут ракеты нового поколения средней дальности в связи с тем, что договор (ДРСМД – ред.) развалился, то – 5,5 тысяч. Если же туда заедут комплексы "Тополь-М", то речь пойдет о 10-16 тысячах км", – перечислил Жданов.

При этом эксперт отметил, что с точки зрения военной политики Российской Федерации – "это абсолютно предсказуемое и правильное решение. Удивляться тут нечему – мы можем только возмущаться".

Новости Крыма

Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе

В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.

В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

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