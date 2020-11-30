Ядерное оружие в Крыму неизбежно – военный эксперт

Новости Крыма: Почему ядерное оружие в Крыму неизбежно / kratko-news.com

Рано или поздно ядерные силы в аннексированном Крыму появятся, уверен военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

"Раз уж в Крыму появились ракетные комплексы, значит, рано или поздно там появится и ядерный боезаряд. Тем более что Россия начала восстановление военной инфраструктуры Крыма с ремонта существующей базы хранения ядерных боеприпасов и строительства новой. Таким образом, в Крыму на сегодняшний день две базы для хранения ядерных боеприпасов. И вопрос времени, когда они там появятся", – пояснил он во время чата на Главреде.

Он напомнил, что Россия превращает Крым в плацдарм для нанесения ядерного удара по вероятному противнику.

"Если на полуострове будут размещены "Искандеры", значит, цель сможет поражаться в радиусе 500 км. Если крылатые ракеты типа "Калибра" (РФ сейчас пытается сделать этот комплекс наземным, а так он морской), тогда – в радиусе 2,5 тысяч км. Если там будут ракеты нового поколения средней дальности в связи с тем, что договор (ДРСМД – ред.) развалился, то – 5,5 тысяч. Если же туда заедут комплексы "Тополь-М", то речь пойдет о 10-16 тысячах км", – перечислил Жданов.

При этом эксперт отметил, что с точки зрения военной политики Российской Федерации – "это абсолютно предсказуемое и правильное решение. Удивляться тут нечему – мы можем только возмущаться".

Новости Крыма

Ранее у Зеленского сделали предупреждение Европе. В СНБО назвали объекты в аннексированном Крыму, где может располагаться ядерное оружие России.

Военный эксперт оценил, пойдет ли Путин войной на Украину. В том числе, что касается Крыма, то, если российский солдат переступит границу и войдет на территорию Украины, то на международном уровне это будет считаться официальной войной.

В Крыму отреагировали на возвращение полуострова в Украину при помощи США. В аннексированном Россией Крыму верят в продолжение контроля над полуостровом.