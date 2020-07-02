УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Конфликт с Зеленским: СМИ раскрыли неожиданную причину отставки Смолия

Яков Смолий принял решение писать заявление после заседания Нацсовета реформ.

2 июля 2020, 12:36
Яков Смолий и Владимир Зеленский / @YSmolii

Одной из главных причин отставки главы Национального банка Якова Смолия является его конфликт с президентом Владимиром Зеленским.

Как пишет издание Liga.net, решение о своей отставке Смолий принял после разговора с Зеленским.

"Смолий принял решение писать заявление после заседания Нацсовета реформ (30 июня), на котором у него произошел конфликтный разговор с Зеленским", - уточнили изданию два собеседника, один из которых присутствовал на заседании Нацсовета реформ.

В то же время по информации одного из народных депутатов от партии Слуга народа, члены финансового комитета получили из Офиса президента рекомендацию принять отставку.

Читайте такжеЧто стоит за отставкой главы НБУ Смолия

Напомним, 1 июля Смолий написал заявление об увольнении с поста главы НБУ по собственному желанию и передал документ президенту Владимиру Зеленскому.

Смолий объяснил свое решение тем, что на протяжении длительного времени на Нацбанк "осуществляется систематическое политическое давление".

В свою очередь председатель комитета по вопросам налоговой и финансовой политики Даниил Гетманцев подчеркнул, что Смолию придется занимать должность главы НБУ и в дальнейшем, если нардепы не поддержат его отставку.

НБУ отставка Яков Смолий Владимир Зеленский новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Конфликт с Зеленским: СМИ раскрыли неожиданную причину отставки Смолия». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

12:52
Рак легких: симптомы, причины и факторы риска
12:45
Трагедия в Карпатах и пожары в Чернобыле: эколог назвал главную причину
12:36
Конфликт с Зеленским: СМИ раскрыли неожиданную причину отставки Смолия Видео
12:33
Уход Смолия - абсолютное благо для Украины. Жаль только, что его не посадят мнение
12:25
Жара, ливни и град: синоптик рассказала, чего ждать от погоды
12:17
Мэр Запорожья Владимир Буряк ведет в горсовет свою партию
11:57
"Русалочка, без трусов?": Настя Каменских заинтриговала пикантным фото
11:45
Новая волна коронавируса: в Минздраве рассказали о срочных мерах Видео
11:42
Сериал Fake - дата выхода, актеры, саундтрек и сюжет Видео
11:32
Гороскоп всех знаков Зодиака на 3 июля: успешный риск, ослабление ауры и новая влюбленность
11:22
Черепашки-ниндзя выходят снова в новом формате
11:20
Что спасает Украину от большой резни мнение
11:11
В Минздраве рассказали, каким регионам не светит ослабление карантина Видео
11:10
Уход Смолия может расстраивать только МВФ и спекулянтов мнение
11:03
Таблетки от аллергии: какие препараты принимать
10:59
Коронавирус в Украине и мире 2 июля: COVID-19 поставил новый антирекорд
10:58
Нелегальные препараты и инъекции: В Киеве раскрыли черный рынок косметологии
10:49
Как подумаешь, кого могут назначить главой НБУ вместо Смолия - становится страшно мнение
10:42
Более миллиона зараженных: в ВОЗ назвали новый эпицентр COVID-19 в мире
10:39
Не хватает на еду: во время карантина доходы украинцев обвалились – опрос
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять