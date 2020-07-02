Конфликт с Зеленским: СМИ раскрыли неожиданную причину отставки Смолия

Яков Смолий и Владимир Зеленский / @YSmolii

Одной из главных причин отставки главы Национального банка Якова Смолия является его конфликт с президентом Владимиром Зеленским.

Как пишет издание Liga.net, решение о своей отставке Смолий принял после разговора с Зеленским.

"Смолий принял решение писать заявление после заседания Нацсовета реформ (30 июня), на котором у него произошел конфликтный разговор с Зеленским", - уточнили изданию два собеседника, один из которых присутствовал на заседании Нацсовета реформ.

В то же время по информации одного из народных депутатов от партии Слуга народа, члены финансового комитета получили из Офиса президента рекомендацию принять отставку.

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Напомним, 1 июля Смолий написал заявление об увольнении с поста главы НБУ по собственному желанию и передал документ президенту Владимиру Зеленскому.

Смолий объяснил свое решение тем, что на протяжении длительного времени на Нацбанк "осуществляется систематическое политическое давление".

В свою очередь председатель комитета по вопросам налоговой и финансовой политики Даниил Гетманцев подчеркнул, что Смолию придется занимать должность главы НБУ и в дальнейшем, если нардепы не поддержат его отставку.