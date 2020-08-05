Добкин заявил, что Янукович гримируется до неузнаваемости

Михаил Добкин рассказал, что Янукович гримируется / УНИАН

Бывший президент Украины Виктор Янукович, который сбежал в Россию, опасался за свою жизнь и поэтому гримировался до неузнаваемости.

Об этом в эфире телеканала Newsone рассказал бывший народный депутат и экс-губернатор Харьковской области Михаил Добкин, видео обнародовано в Youtube.

По его словам, Янукович ранее применял самые современные технологии в области грима, чтобы его не узнали в публичных местах.

"Гримируется до неузнаваемости, что фактически человек, который его хорошо знает и находится в двух-трех метрах от него его (Януковича, - Ред.) не узнает", - сказал Добкин.

При этом он добавил, что лично "видоизмененного" экс-президента он не видел, но подобную информацию ему сообщил его знакомый из России, чьим словам Добкин полностью доверяет.

Читайте такжеКупил не торгуясь: Янукович обзавелся особняком в РФ за десятки миллионов долларовНапомним, ранее экс-нардеп и бывший губернатор Харьковской области Михаил Добкин резко ответил на обвинение Татьяны Чорновол в употреблении наркотиков.

"Послушай, придурочная, мой любимый наркотик — это сало. Я его считаю наркотиком… Я угощаю им людей, которые живут за пределами нашего государства и горжусь, что сало считают украинским наркотиком", — сказал Добкин.