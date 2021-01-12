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Языковой омбудсмен объяснил украинцам, как правильно "стучать" на нарушителей "мовного" закона

12 января 2021, 17:32
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Тарас Креминь особо отметил, что закон об массовой украинизации сферы услуг вступает в силу с 16 января 2020 года.

Креминь
Тарас Креминь / УНИАН

Тарас Креминь, уполномоченный по защите государственного языка, опубликовал детальную инструкцию по поводу того, как украинцам нужно сообщать о нарушениях нормы закона об "украинизации" сферы услуг, которая вступает в силу 16 января 2021 года. Пост с инструкцией он опубликовал в социальной сети Facebook.

Креминь утверждает, что в случае нарушения права украинцев на получение данных или услуг на украинском языке, нужно соблюдать такой алгоритм действий:

  • Попробовать решить ситуацию на месте и попросить сотрудника обслуживать строго на государственном языке;
  • Если работник отказывается, то нужно обратиться к руководству учреждения или на "горячую линию" учреждения (супермаркета, заправки, аптеки и т.д.);
  • В случае отказа либо необеспечения предоставления информации (услуг) на государственном языке необходимо зафиксировать факт отказа (с помощью аудио-, видео-, письменного подтверждения очевидцев и т.д.) и данные предприятия (название, местонахождение, контакты субъекта);
  • Пожаловаться языковому омбудсмену по адресу: 01001, Киев, переулок Музейный, дом №12, электронный адрес skarha@mova-ombudsman.gov.ua либо заполнить форму на сайте mova-ombudsman.gov.ua.

Креминь также отметил, что в жалобе обязательно должны быть указаны ‒ фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, суть жалобы и обстоятельства инцидента когда, по какому адресу, каким образом нарушил закон.

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Напомним, ранее сообщалось:

  • Тарас Креминь в телеэфире заявил - сдавать экзамен по украинскому языку должны будут прежде всего государственные служащие и лица, которые желают получить украинское гражданство.
  • Языковой омбудсмен утверждает, что речь идет в первую очередь о министрах, руководителях областных государственных, районных администраций, руководителях госпредприятий.

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