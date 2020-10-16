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Языковой омбудсмен требует фильмы на украинском языке

16 октября 2020, 18:11

Чиновник возмущен, что значительно уменьшилось количество отечественного контента.

Кадр из фильма Иван Франко
Языковой омбудсмен хочет видеть фильмы на украинском языке / скриншот

Уполномоченный по защите госязыка Тарас Креминь заявил, что в 2020 году снимают очень мало фильмов на украинском языке, поэтому данная проблема требует экстренного решения.

"К сожалению, видим тенденцию значительного снижения количества фильмов, которые снимаются на украинском языке, что, по моему убеждению, свидетельствует о необходимости усиления государственной поддержки украинского кинематографа", – написал чиновник в Facebook.

По словам языкового омбудсмена, важно обеспечить надлежащее финансирование украинского кинематографа, а также прозрачные условия конкурса для авторов. Он подчеркнул, что финальный продукт должен отвечать национальным интересам Украины.

Читайте такжеКабмин назначил нового языкового омбудсменаВ Госкино добавили, что в 2019 году сняли, озвучили, дублировали 523 фильма на украинском языке или с соответствующими субтитрами. По состоянию на 1 октября 2020 года подобных работ всего 286. Всего в прошлом году сняли на государственном языке 159 фильмов (30,9% от общего числа в год), а в нынешнем – 34 видеоработы (11,8%).

Креминь констатировал, что в соответствии с законом Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного с 16 июля 2021 года языком распространения и демонстрации фильмов в Украине будет исключительно государственный язык.

Языковой вопрос

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